O ambiente torna-se um pouco mais pesado a cada dia, à medida que Marte se aproxima cada vez mais de um aspeto exato com Plutão. Quando Marte se encontra com Plutão, experimentamos uma das energias mais desafiantes do zodíaco, pois a nossa sombra é impactada.

Raiva, sentimentos destrutivos que levam à fúria, insatisfações e intolerância – tudo isto é ativado dentro de nós. O aspeto que gera pressão está apenas a começar e permanecerá ativo até meados de maio. Podemos esperar o regresso de movimentos de guerra, a queda de líderes políticos e CEOs, mas tudo isto começará a acontecer progressivamente. A cada dia, poderemos observar um novo desenvolvimento até que, no dia 17, na próxima semana, algo mais sério acabe por explodir.

Não serão dias fáceis, e devemos preparar-nos esta semana para começar a enfrentá-los. A meditação e os exercícios de respiração são ótimos aliados em fases como esta, para ganharmos algum controlo sobre o sistema nervoso. Respirar fundo em momentos de extrema raiva é essencial. Não é um bom período para novos começos, especialmente para iniciar relacionamentos. Adie, custe o que custar.

A boa notícia é que Mercúrio, já no primeiro dia da semana, retoma o movimento direto. Que caos foi esta retrogradação de Mercúrio! Recebi inúmeras mensagens de queixas variadas. Vénus, também em retrogradação, foi a cereja no topo do bolo deste período, mas ela também retoma o movimento direto no fim de semana, melhorando a comunicação nos relacionamentos. Pelo menos, na próxima semana, começamos a viver dias sem nenhum planeta retrógrado, o que é uma ótima notícia! Os negócios voltam a avançar e retomamos um ritmo normal de vida, sem atropelos, problemas na energia, nos computadores, automóveis, telemóveis e por aí fora! Aconteceu de tudo nas últimas semanas, mas como costumo dizer, problemas que têm solução são passageiros – não são problemas de facto. Se há solução, é só resolver e seguir em frente!

No fim de semana, Mercúrio deixa Peixes e entra em Carneiro, e a comunicação melhora significativamente. Mercúrio em Carneiro torna-nos mais assertivos e até agressivos na forma como nos expressamos – tudo se resolve rapidamente. No entanto, assim que entrar em Carneiro, encontrará Neptuno, que já está lá instalado e a mover-se mais devagar do que uma tartaruga. O encontro de Mercúrio com Neptuno torna-nos mais sensíveis às palavras, mais inspirados, mas também mais confusos e com dificuldade de foco e concentração.

Certamente será um período de expressão sensível, em que estaremos mais inspirados ao falar e escrever. Não é propriamente um bom momento para acordos, negociações e assinatura de documentos importantes. Mas essa energia permanecerá ativa apenas esta semana. Para a semana, falamos.

Uma ótima semana para todos!