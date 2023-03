A energia de março é marcada por dois importantes acontecimentos astrológicos, cujos efeitos se farão sentir ao longo dos próximos meses e que trazem uma mudança na tónica energética dominante. Saturno e Plutão, dois dos planetas de maiores dimensões e cujos trânsitos são mais lentos, mudam de signos, o que faz com que haja uma ênfase em novos assuntos e diferentes formas de abordar as situações. As mudanças catapultadas pelos trânsitos destes dois planetas agem não só a nível individual mas, sobretudo, sobre a esfera coletiva, e não se detetam de imediato, já que operam lentamente e de forma subtil, porém bastante firme, transformando a nossa maneira de pensar, a forma como lidamos com as situações, os temas que estão em destaque na nossa sociedade e os desafios com que somos confrontados.

Saturno deixa o signo Aquário, onde entrou em dezembro de 2020, e transita para Peixes. Como todos sabemos, a vida da nossa sociedade enfrentou mudanças drásticas desde dezembro de 2020, e há agora um ciclo que termina, tanto no domínio coletivo como, também, a nível individual. A influência específica deste trânsito de Saturno na sua vida depende do signo e da Casa Astrológica em que ele se encontra no seu Mapa Astral. Quando Saturno sai de um signo, pode trazer-nos recompensas que estão associadas às lições que nos apresentou enquanto por lá transitou. Saturno entra em Peixes no dia 7 de março de 2023 e ficará neste signo até ao dia 14 de fevereiro de 2026.

A energia de Peixes é dominada pela compaixão, pela intuição e pela sensibilidade; Saturno, o planeta do rigor, dos limites, da necessidade de ordem e do compromisso, pode beneficiar bastante com a influência pisciniana, que pode ajudar-nos a abrandar a nossa rigidez e a perspetivar as situações sob o ponto de vista dos outros, favorecendo a concórdia de que tanto precisamos num período em que o mundo está em guerra.

Peixes é o último signo do Zodíaco, o que significa que Saturno completa agora uma volta inteira ao Zodíaco, sendo ainda mais importantes as lições que são trazidas à nossa vida por esta energia.

Porque Saturno tem um importante papel a nível cármico, é possível que, estando em Peixes, traga ao nosso encontro pessoas e situações que vêm ativar carmas que trazemos e que precisamos de resolver.

Não será fácil lidar com esta energia, porque Peixes tende a ser sonhador e aprecia desfrutar da vida de forma despreocupada, e Saturno lembra-nos sempre das obrigações a cumprir, dos deveres, das regras e normas a que é necessário obedecer. O desafio que esta energia nos traz consiste em aprender a canalizar as nossas emoções de uma forma mais prática para que, através delas, sejamos capazes de construir bases mais sólidas para a nossa vida.

A energia de Saturno em Peixes pode ajudar-nos a dar forma aos nossos sonhos, concretizando-os de maneira mais realista e consistente. Os próximos dois anos podem ajudar-nos a ver a vida de uma forma mais pragmática mas, ao mesmo tempo, mais compassiva e profunda, mas vão exigir um esforço acrescido para não perdermos o foco das nossas metas e para não nos dispersarmos em fantasias nem nos deixarmos vencer por inseguranças.

Para além da entrada de Saturno em Peixes, em março a passagem de Plutão para Aquário também traz uma poderosa mudança na energia dominante. Ocorre no dia 23 de março, três dias depois do equinócio da primavera, que também está associado a uma energia de mudança.

Aquário é o signo mais vanguardista do Zodíaco, aquele que tem os olhos sempre postos no futuro, o que relaciona habilmente as informações que detém conjugando-as com originalidade e sendo quase sempre capaz de ver as situações de uma perspetiva mais abrangente. Plutão, por seu lado, é o planeta que despoleta as transformações profundas, que revolve o íntimo para encontrar a fonte original de energia, o vulcão que causa estrondo e transforma a terra. Assim, a entrada de Plutão em Aquário pode trazer mudanças imprevisíveis e bastante chocantes, havendo sobretudo um avanço notável na tecnologia e em tudo aquilo que a ela remete, como a inteligência artificial, mas também nas questões sociais, porque Aquário é o signo mais idealista do Zodíaco, aquele em que o sentido humanitário está sempre mais evidenciado.

Plutão em Aquário opera a um nível de profunda mudança, e vai ajudar-nos, a nível individual, a romper amarras e a libertarmo-nos de situações, pessoas e acontecimentos que de alguma forma nos aprisionam ou que já não nos permitem crescer e evoluir.

Plutão transitará por Aquário apenas até junho, mas regressará a este signo em 2024 e irá por lá permanecer nas próximas duas décadas.

Março é também o mês da renovação, aquele em que todos os anos ocorre o equinócio da primavera, que marca o início de um novo ano astrológico e que anuncia o aumento das horas de luz solar. A energia do equinócio simboliza o equilíbrio, já que, nesse dia, as horas da noite e do dia são exatamente iguais, apelando, assim, à necessidade de ajustarmos a nossa vida para que também nela haja uma distribuição mais equilibrada de tudo o que em nós é luz e de tudo o que em nós é sombra. A partir desta data os dias tornam-se cada vez maiores no Hemisfério Norte, o que significa que recebemos maior luz solar e, por conseguinte, a energia dominante ajuda-nos a agir, a expor ideias, a partir para a ação.

Para além destes acontecimentos astrológicos de maior impacto, a energia de março ajuda-nos a manter a ordem e a estrutura nas nossas vidas e favorece a tomada de decisões consciente e concentrada.

No dia 7 de março a Lua Cheia em Virgem ajuda-nos a focar nos detalhes e a estar mais atentos às necessidades do nosso corpo. Esta Lua Cheia chama a nossa atenção para a importância de cuidarmos da nossa saúde, de equilibrarmos as nossas rotinas e de curarmos aquilo que precisa de ser curado, superado, cicatrizado.

Aproveite esta energia para assumir o compromisso de melhorar aquilo que precisa de ser melhorado na sua vida e de cuidar de si e da sua saúde, já que, no mesmo dia, Saturno muda de signo, deixando Aquário e entrando em Peixes, o que pode dar maior consistência às suas ações, porque Saturno é o planeta da responsabilidade e do compromisso e ajuda-nos a fazer aquilo que tem de ser feito.

A 10 de março Júpiter, o planeta da expansão e da sorte, encontra-se com Quíron, o asteroide que nos fala de feridas que temos por curar, e isso pode trazer-nos boas oportunidades para resolver assuntos que precisam de ser esclarecidos, para curar mágoas antigas e feridas que ainda nos incomodam.

No dia 15 temos uma atmosfera mágica, já que o Sol, em Peixes, forma uma conjunção com Neptuno, o planeta regente de Peixes, que governa o sonho e a intuição, e com Mercúrio. A imaginação estará em destaque, sendo um período especialmente produtivo para a criação artística, mas que também é favorável para a expressão de sentimentos e para ir ao encontro de quem amamos. A intuição está igualmente exacerbada, sendo uma boa fase para explorar assuntos relacionados com a espiritualidade. A sua capacidade de decisão estará, pelo contrário, mais instável, sendo mais difícil definir aquilo que deve fazer e estando desfavorecidas, neste período, as atividades de cariz prático.

A partir da segunda metade do mês a energia sofre uma mudança abrupta: temos uma primeira metade de março caraterizada pela introspeção, a análise, a sensibilidade e até o sonho, e, a partir do equinócio da primavera, no dia 20, o Sol entra em Carneiro e a energia torna-se dinâmica e voltada para a ação.

O dia 21 é especialmente favorável para dar início a projetos e para manifestar os seus desejos, já que a Lua Nova se encontra com o Sol em Carneiro, sendo uma energia duplamente favorável à ação. Esta é a primeira de duas Luas Novas em Carneiro que ocorrem este ano: a segunda chega em abril e vem acompanhada por um eclipse, o que faz com que esta primeira Lua Nova seja especialmente favorável para apostar na concretização do que deseja, já que a segunda Lua Nova tem um forte potencial de realização e pode trazer-lhe aquilo que pedir.

A 23, Plutão entra em Aquário, onde irá transitar durante três meses, e trará ao de cima assuntos que ganharão desenvolvimentos a partir de 2024 e ao longo das próximas duas décadas. Porque entretanto ainda ficará retrógrado, Plutão ainda vai voltar a Capricórnio, que deixará definitivamente em 2024, quando inicia um ciclo em Aquário.

O dia 25 também traz uma mudança significativa, já que Marte sai de Gémeos, onde se encontra desde agosto de 2022, entrando em Caranguejo. Alguns assuntos que nos têm apresentado desafios desde esse período, especialmente no que diz respeito às nossas paixões e à motivação com que enfrentamos as situações e até em relação à nossa energia pessoal, ganharão novas dinâmicas.

O mês despede-se com o encontro explosivo entre Vénus e Úrano, que formam uma conjunção no dia 30. Este aspeto planetário pode trazer revelações ou encontros inesperados na esfera amorosa mas pode, também, exacerbar as emoções e precipitar conflitos motivados por atitudes impulsivas.

De um modo geral, março é um mês caraterizado por fortes mudanças no domínio energético, tal como um barco que muda de direção. Algumas situações podem ser abandonadas, dando lugar a outras questões no que vão tornar-se mais importantes nas nossas vidas, desviando o foco da nossa atenção. Para aproveitar esta energia da melhor forma, procure abordar os assuntos com flexibilidade e permita que a vida se desenrole à sua frente sem querer comandar o rumo dos acontecimentos. Esta energia é favorável à inspiração, à criatividade e à concretização, sendo uma boa fase para confiar na sua imaginação e ir ao encontro da realização do seu potencial.