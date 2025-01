Deixámos a influência pesada e pragmática do elemento terra e entrámos na energia aérea do signo que rege a coletividade.

Logo nos primeiros minutos da entrada do Sol neste signo, este encontra Plutão, que também está em Aquário, e damos um mergulho de alguns dias no mundo avernal. Podem ser dias mais densos, com questões difíceis de lidar, porém, trarão mudanças importantes nas nossas vidas; podemos contar com um processo de transformação interior.

Depois de alguns dias da entrada do Sol em Aquário, tudo torna-se mais leve. Vamos estar mais abertos, sociáveis e comunicativos, fazendo amizades com naturalidade. Aquário é um signo sociável e vamos todos abrir-nos mais para boas conversas.

Podemos viver dias de incertezas, especialmente no âmbito coletivo, com chefes de Estado e pessoas de poder em geral, tomando decisões pouco éticas e confiáveis. Aquário pede consciência, o que, na verdade, falta a muitos destes.

A energia mais difícil dura, aproximadamente, uma semana. Depois disso, tudo flui sem obstáculos.

Vamos todos acabar por ser impactados pela entrada do Sol neste signo, no entanto, cada um de nós vai sentir a influência numa área específica da vida.

Veja como vai influenciar cada signo:

Carneiro

Quem é do signo carneiro vai voltar-se mais para a vida social, que será bastante movimentada e agitada. O período é ótimo para fazer novos contatos comerciais, especialmente com grandes empresas, angariar novos clientes e começar projetos que envolvem equipas de trabalho.

Touro

Os nativos de touro podem preparar-se para uma fase importante na carreira. É um momento de aparecer mais, de assumir mais responsabilidades e comprometer-se com algumas mudanças que devem ser feitas e que trarão bons resultados. O sucesso e o reconhecimento fazem parte deste momento.

Gêmeos

Geminianos e geminianas vão estar envolvidos com projetos relacionados a publicações na internet, que ganham força e destaque. O contato com pessoas estrangeiras e as viagens podem fazer parte deste período. É um ótimo momento para se dedicar aos estudos superiores e à prática da meditação.

Caranguejo

Os nativos deste signo passam por um período de interiorização e necessidade de mergulho emocional. Nesta fase, muitos sentimentos e processos emocionais serão transformados. Por outro lado, este é um ótimo momento para se envolver em novos investimentos e procurar novos investidores.

Leão

Leoninos e leoninas preparem-se para uma vida social mais intensa, que vai beneficiar diretamente os relacionamentos pessoais e profissionais. Neste período, novos contatos serão feitos, assim como novas amizades. Período ótimo para negociar e firmar uma nova parceria comercial.

Virgem

Os nativos deste signo vão estar mais voltados para a organização da rotina, tanto a pessoal quanto a de trabalho. Um novo projeto pode surgir ou mesmo um novo emprego, que vai trazer novas responsabilidades e desafios.

Balança

Quem é do signo balança pode contar com uma vida social mais agitada, que vai beneficiar os assuntos do coração. Um romance pautado na liberdade e autonomia pode começar. O período é ótimo para renovar as energias do relacionamento com os filhos. Um projeto criativo pode ser aprovado.

Escorpião

Os nativos deste signo vão estar mais caseiros e voltados para as atividades domésticas e os seus. O período pode estar relacionado com o envolvimento em negócios imobiliários ou com a compra ou venda de um imóvel. É um período ótimo para os trabalhos em home office e para receber amigos em casa.

Sagitário

Sagitarianos e sagitarianas estarão mais abertos e comunicativos e voltados para projetos que envolvem a comunicação. O período é ótimo para negociar contratos. Bom também para programar e realizar viagens rápidas para paisagens próximas de sua casa. A vida social fica mais agitada e os amigos aproximam-se.

Capricórnio

Quem é capricórnio vai estar mais voltado para a organização das suas finanças, para o equilíbrio entre ganhos e gastos. É uma boa fase para sair à procura de novas fontes de rendimento. Um novo contrato que envolverá o aumento de seus rendimentos e lucros pode ser aprovado.

Aquário

Aquarianos e aquarianas são os mais beneficiados e vão sentir imediatamente a retomada da energia vital e o movimento na vida social, depois de um período de reclusão. É hora de colocar em prática os projetos que foram idealizados nas últimas semanas. O período envolve o início de um novo ciclo.

Peixes

Os nativos de peixe começam aquela fase do ano que envolve um balanço dos últimos doze meses. É um período de interiorização e reflexão, que pode levar ao planeamento de alguns projetos pessoais ou de trabalho nos bastidores. O período é ótimo para cuidar da saúde integral.