Veja no Sapo Zen o vífeo com as previsões para todos os signos.

A semana começa com a Lua em regência, no signo de Caranguejo a fazer uma tensão a Plutão, as nossas emoções irão ficar à flor da pele.

Tensão, ciúme, não é um bom dia para discutir a relação.

Sol muito bem ligado a Júpiter, vem trazer situações de boa sorte!

Favorecidos: Touro, Virgem, Capricórnio.

Úrano bem ligado ao Sol, confere ideias fantásticas para colocarmos em prática.

Dia 14 temos a efeméride da Lua nova em Virgem, a iniciar um novo ciclo de vida. O momento é fértil para semear novos projetos.

Mercúrio, irá ser questionado pelo grande professor da vida, Saturno. Algumas situações não irão correr assim tão bem, porque Saturno traz a limitação de vida.

Dificuldades: Peixes e Virgem.

Vénus radiosa em Leão a exprimir o melhor do amor, da criatividade, e acima de tudo do divertimento.

Facilidades: Carneiro-Sagitário-Leão.

Marte em Balança, está a favorecero o primeiro decanato, da Balança, Gémeos e Aquário. Novos começos estão favorecidos.

Desejo a todos uma Feliz semana.

Cristina Candeias