Em 4/9/23 o planeta da sorte, Júpiter, vai ficar retrógrado em Touro! Quando um planeta fica retrógrado quer dizer que a expansão energética desse planeta fica mais contida, mais tímida.

Contudo, é sempre preferível ter um planeta num signo, mesmo que esteja retrógrado.

Entretanto, não é expetável existir um grande crescimento nesta fase.

Estes são os signos que irão colher benesses do planeta da abundância: Touro, Virgem, Capricórnio, Caranguejo, Escorpião e Peixes.

A área de vida onde se encontra Júpiter é onde temos as facilidades trazidas de um passado, os nossos talentos, somos otimistas , temos sorte, e a vida se manifesta de uma forma mais favorecida.

Grande lufada de ar fresco, renovação de vida, crescimento, aumento de rendimentos é trazido pela estada de Júpiter em Touro.

Sempre que Júpiter encontra o Sol, e o signo ou casa onde se encontra vai sempre promover o crescimento, expansão de consciência.

Os nativos de 21 de abril a 5 de maio podem contar com a melhoria acentuada nas mais variadas áreas.

Os nativos que celebram o seu aniversário entre 22 de junho e 7 de julho recebem as benesses de Júpiter, fase de crescimento otimismo e alegria.

Os nativos que celebram o seu aniversário entre 24 de agosto a 7 de setembro poderão ter novas oportunidades.

Júpiter o grande benéfico do zodíaco encontra-se na casa 7, referente aos afetos a abrilhantar esta área de vida. Muitos são ao Escorpiões que vão contrair casamento em 2023.

Júpiter na casa 5 (criatividade, amor e prazer) a trazer a sorte na vida dos Capricornianos, os nativos que celebram o seu aniversário, apartir de 22 de dezembro a 5 de janeiro estarão sob as boas influências do grande benéfico do Zodíaco.

Júpiter o planeta das benesses, sorte, e crescimento também se alia favoravelmente aos nativos que fazem anos de 20 de fevereiro a 6 de março, nova fase de vida. Confere expansão da autoconfiança,

possibilidade de expandir conhecimentos, viagens.

Desejo a todos muitas Felicidades!

Cristina Candeias