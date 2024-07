VEJA NO SAPO ZEN O VÍDEO COM AS PREVISÕES PARA TODOS OS SIGNOS

O Sol acabou de entrar em Leão.

Parabéns a todos os nativos!

A Vénus também se encontra neste signo a potenciar o amor e os romances. Esta posição vai favorecer os signos de fogo.

Marte, planeta relacionado com a energia e ação, acabou de entrar no signo de Gémeos a estimular todo o tipo de ensinamento e aprendizagem.

Favorecidos: Gémeos-Balança-Aquário

Mercúrio, o Deus da Comunicação, acabou de entrar em Virgem e está em regência, mas em breve irá ficar retrógrado praticamente durante todo o mês de agosto.

Dificuldades: Gémeos- Leão- Virgem

Mercúrio desafia Marte a trazer exaltação, a precipitação verbal e claro o atrito.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias