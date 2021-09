A Lua Nova em Virgem, no dia 7, ajuda-nos a ver as situações com maior rigor e atenção aos pormenores. No dia 20, a Lua Cheia em Peixes conduz-nos para dentro de nós próprios e permite-nos aceder a conhecimentos profundos e à compreensão daquilo que está para lá do que é visível.

As fases da Lua em setembro serão as seguintes:

Dia 7 às 00:52 — Lua Nova em Virgem — Esta Lua Nova pode acentuar os nossos sentimentos de insegurança e o nervosismo, fazendo-nos querer cuidar de todos os pormenores para que as situações não fujam ao nosso controlo. Ela traz, contudo, uma energia bastante favorável à organização, que nos ajuda a avaliar tudo ao pormenor e atender ao detalhe para que nada falhe. Aproveite esta Lua Nova para mudar de hábitos, adotando rotinas mais saudáveis, para iniciar uma dieta, um plano de treino físico, para organizar o seu trabalho, arrumar e limpar a casa e fazer um checkup médico. Tudo o que contribui para o seu bem-estar é favorecido nesta fase.

Dia 13 às 20:39 — Quarto Crescente em Sagitário — É muito favorável para alargar conhecimentos, para novas aprendizagens, para retomar os estudos, e para todo o tipo de atividades que contribuam para expandir a nossa mente, como ler, viajar, visitar exposições, etc. Também é muito benéfico para dinamizar a vida financeira, os negócios, ou para abrir os caminhos da sua vida a todos os níveis (um ritual para abertura de caminhos realizado nesta fase pode ter resultados especialmente favoráveis e rápidos).

Dia 20 às 23:55 — Lua Cheia em Peixes — É uma das Luas Cheias mais intensas a nível emocional, proporcionando uma cumplicidade profunda e uma intimidade partilhada com grande intensidade afetiva. É benéfica para o amor, para dinamizar um relacionamento e para fortalecer a união. Também é muito favorável para atividades relacionadas com o desenvolvimento da espiritualidade, pois acentua a intuição e a capacidade de nos compreendermos a nós próprios e aos outros de uma forma muito mais profunda e transcendental.

Dia 29 às 01:57 — Quarto Minguante em Caranguejo — Esta fase lunar ajuda a superar mágoas e a desenredarmo-nos de laços cármicos e de ligações que se mantiveram na nossa vida mas que nos causam sofrimento e dor. É também benéfica para vencer mágoas trazidas desde a infância e para recuperar o equilíbrio emocional se sofremos uma situação que nos trouxe dor.

Tome nota dos melhores dias de setembro.

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio - 12, 13, 14

Investir num negócio - 6, 7, 8, 13, 14

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras - 6, 7, 8, 13, 14

Pedir contratos - 6, 7, 13, 14

Fazer novos investimentos - 6, 7, 13, 14

Pedir um empréstimo - 6, 7

Negociar - 13, 14

Assinar contratos - 6, 7, 8

Fazer compras importantes - 6, 7, 8

Decorar a casa - 6, 7, 8, 13, 14

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas - (EM SEGURANÇA) - 7, 8, 13, 14, 20, 21

Para dinamizar a relação - 13, 14, 20, 21

Para esquecer um amor - 6, 7, 28, 29

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 5, 6, 7, 8

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa - 13, 14, 15

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar - 29, 30

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês. Não é obrigatório restringir as suas ações aos dias indicados, porém se tiver estas datas em consideração terá maiores hipóteses de ser bem-sucedido nos seus empreendimentos e projetos.