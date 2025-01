- Dia 6 às 23:56 - Quarto Crescente em Carneiro – Ajuda-o a expor as suas ideias com determinação, entusiasmo e empenho, sendo uma boa fase para avançar tanto com projetos profissionais e pessoais. Boa fase para conquistas amorosas e para dar um novo fulgor à chama da paixão.

- Dia 13 às 22:26 - Lua Cheia em Caranguejo – As emoções estão ao rubro, nesta Lua Cheia que ocorre no signo do qual a Lua é regente, o que faz com que a sua energia seja especialmente intensa. Os sentimentos e as emoções estão à flor da pele e podem vir ao de cima mágoas antigas e assuntos que não foram esclarecidos nem superados. Dedique-se ao autocuidado, a atividades que lhe transmitam serenidade e bem-estar, e também a apurar a sua intuição, que estará enfatizada nestes dias. Os sonhos premonitórios podem trazer-lhe mensagens importantes, mas o sono será agitado e instável.

- Dia 21 às 20:30 – Quarto Minguante em Escorpião – É especialmente favorável para a libertação de situações dolorosas, para uma profunda transformação interior, para o desapego, para cortar com vícios e terminar situações tóxicas. É uma das fases lunares mais propícias, em todo o ano, à renovação interior e ao renascimento.

- Dia 29 às 12:35 – Lua Nova em Aquário – Ajuda a ter uma visão mais ampla das situações, vendo-as para além do que é óbvio ou está imediatamente visível. Boa fase para investigar sobre assuntos que lhe causam curiosidade e para procurar esclarecer situações e encontrar soluções inovadoras e originais.

Os melhores dias do mês

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 6, 7, 13, 14, 15

Para dinamizar a relação – 12, 13, 14

Para esquecer um amor – 27, 28, 29

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 4, 5, 6

Investir num negócio – 6, 7, 8

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 4, 5, 6, 10, 11, 12

Fazer novos investimentos – 4, 5, 6

Pedir um empréstimo – 27, 28, 29

Negociar – 11, 12

Assinar contratos – 13, 14, 28, 29

Fazer compras importantes – 28, 29

Decorar a casa – 13, 14

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 20, 21, 28, 29

Investir no seu visual – 13, 14

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 6, 7

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 21, 22

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.