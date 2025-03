- Dia 6 às 16:31 - Quarto Crescente em Gémeos – ajuda a dinamizar ideias e a pôr projetos em marcha, sendo um período fértil em acontecimentos e no qual tenderá a sentir-se inspirado e motivado para explorar novos horizontes. Inicie um curso, viaje, faça algo que lhe traga a possibilidade de fazer mais aprendizagens.

- Dia 14 às 06:54 - Lua Cheia em Virgem com eclipse lunar – A Lua Cheia em Virgem vem acompanhada por um eclipse lunar que lhe traz motivação para alargar os seus horizontes e para investir mais em si. Pode decidir inscrever-se num curso ou formação.

- Dia 22 às 11:29 – Quarto Minguante em Capricórnio – Ideal para organizar as suas contas e procurar reduzir as despesas, sendo também favorável para resolver assuntos relacionados com a sua vida profissional e as questões mais práticas do dia a dia. O seu sentido de organização está mais apurado e por isso terá maior facilidade em lidar com as situações de uma forma direta.

- Dia 29 às 10:57 – Lua Nova em Carneiro com eclipse solar – A Lua Nova vem acompanhada por um eclipse solar que pode trazer-lhe respostas importantes e ajudá-lo a ter um maior esclarecimento sobre assuntos que estavam a deixá-lo mais inseguro.

Os melhores dias do mês

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 5, 6, 7, 12, 13, 14, 27, 28, 29

Para dinamizar a relação – 13, 14, 28, 29

Para esquecer um amor – 20, 21, 22, 29, 30

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 4, 5, 6, 12, 13, 14, 29, 30, 31

Investir num negócio – 5, 6, 7, 12, 13, 14, 29, 30

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 5, 6, 12, 13, 28, 29

Fazer novos investimentos – 14, 15, 16, 27, 28, 29

Pedir um empréstimo – 13, 14, 28, 29

Negociar – 4, 5, 6

Assinar contratos – 4, 5, 6

Fazer compras importantes – 14, 15

Decorar a casa – 2, 3, 17, 18

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 21, 22, 28, 29

Investir no seu visual – 12, 13

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 6, 7

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 22, 23

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.