As fases da Lua em julho são as seguintes:

Dia 5 às 05.44 - Lua Cheia em Capricórnio com eclipse parcial lunar - Esta Lua coloca em destaque a vida material e a nossa necessidade de segurança. Pode trazer mudanças a nível profissional, relacionadas com uma viragem na carreira ou com novas abordagens em relação à vida financeira. Uma vez que há uma certa tendência para nos sentirmos inseguros, pode ter alguma dificuldade em dormir bem, ou pode sentir-se agitado durante os dias que rodeiam esta Lua Cheia com eclipse lunar.

Dia 13 às 00.29 - Quarto Minguante em Carneiro - Uma vez que associa a energia forte de Carneiro à fase da Lua mais favorável para cortar com aquilo que desejamos que desapareça, esta fase lunar é propícia para a libertação de hábitos prejudiciais e, também, para resolver os assuntos "cortando a direito". A nossa motivação pessoal aumenta sob esta influência, sendo um ótimo período para restabelecer a ordem na nossa vida.

Dia 20 às 18.33 - Lua Nova em Caranguejo - Este mês volta a ocorrer uma Lua Nova em Caranguejo, à semelhança do que sucedeu no mês passado, mas que tem agora uma energia diferente, visto que tanto o Sol como a Lua estão prestes a deixar Caranguejo para entrar em Leão. Assim, é um período muito favorável para a renovação emocional, já que conseguimos aceder às emoções mais profundas e, ao mesmo tempo, ganhar a confiança em nós mesmos de que precisamos para dar passos importantes.

Dia 27 às 13.32 - Quarto Crescente em Escorpião - Esta fase lunar é muito favorável para incrementar mudanças na sua maneira de pensar e na postura que assume perante os desafios. A sua confiança estará mais fortalecida, o que ajuda a enfrentar desafios difíceis. As paixões também estão favorecidas.

Importa sempre lembrar que em todas as atividades tem a responsabilidade de zelar pela sua saúde e pela dos outros, seguindo sempre as normas de segurança e distanciamento social.