As fases da Lua em fevereiro são as seguintes:

Dia 1 às 05:46 — Lua Nova em Aquário — Esta Lua ajuda-nos a superar as nossas próprias crenças limitadoras, a desafiar os nossos limites e a abordar as situações de forma original e criativa. Aquário é um signo voltado para o progresso e que tem um forte espírito de grupo, o que faz com que seja um período muito favorável para atividades que envolvem a comunidade. É uma fase ideal para quebrar ciclos e padrões de comportamento que nos limitam mas, uma vez que Saturno e Úrano terão uma influência desafiadora neste período, é possível que o peso das responsabilidades, por um lado, e uma impaciência latente, por outro lado, nos tragam alguma tensão interior e dificuldade em tomar decisões.

Dia 8 às 13:50 — Quarto Crescente em Touro — Período favorável para dar um novo impulso a um projeto ou a um relacionamento, já que a energia do Quarto Crescente em Touro propicia o crescimento laborioso de tudo aquilo que exige cuidado, esforço e dedicação constantes. Boa fase para se dedicar ao trabalho e para dinamizar a vida financeira. Os resultados podem não ser imediatos, mas serão bastante sólidos.

Dia 16 às 16:56 — Lua Cheia em Leão — Esta é uma das luas mais intensas e emotivas, já que Leão é um signo caraterizado pela sua imponência e dramatismo e a Lua Cheia, por si só, enfatiza as emoções, exacerbando-as. Vénus e Marte estão em conjunção, o que acentua a tendência para viver, neste período, emoções explosivas e relacionamentos muito apaixonados. Boa fase para mostrar o que vale, para expressar emoções e definir os seus limites, reclamando os seus direitos.

Dia 23 às 18:33 — Quarto Minguante em Sagitário — Esta fase lunar é bastante libertadora, já que Sagitário tem um forte sentido de justiça e não tem medo de expor as suas ideias e manifestar as suas necessidades. A nível emocional, e também no domínio profissional, é uma energia facilitadora que nos transmite confiança para deixar para trás aquilo que nos limita e que nos impede de realizar o nosso potencial em pleno.

Os dias mais favoráveis, consoante as fases lunares deste mês, são os seguintes:

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 1, 2, 9, 10, 16, 17

Investir num negócio – 1, 2, 9, 10, 16, 17

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 1, 2, 9, 10, 16, 17

Fazer novos investimentos – 1, 2, 16, 17

Pedir um empréstimo – 1, 2, 16, 17

Negociar – 9, 10, 16, 17

Assinar contratos – 1, 2, 9, 10, 16, 17

Fazer compras importantes – 1, 2, 9, 10, 16, 17

Decorar a casa – 1, 2, 9, 10, 16, 17

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 1, 2, 3, 16, 17

Para dinamizar a relação – 8, 9, 10, 16, 17

Para esquecer um amor – 23, 24

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 1, 2, 16, 17, 23, 24

Investir no seu visual - 1, 2, 9, 10, 16, 17

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa - 9, 10, 16, 17

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 25, 26

Lembre-se que quaisquer atividades devem sempre cumprir as normas de segurança, zelando por si e pelos outros.

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês. Não é obrigatório restringir as suas ações aos dias indicados, porém se tiver estas datas em consideração terá maiores hipóteses de ser bem-sucedido.