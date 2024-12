As fases da Lua em dezembro serão as seguintes:

- Dia 1 às 06:21 – Lua Nova em Sagitário – livre e libertadora, esta fase lunar dá-lhe coragem para romper com padrões que o prejudicam e para se libertar de situações que condicionam o seu poder de decisão e que interferem com o seu livre-arbítrio. A nível afetivo, tenderá a estar mais expressivo, tendo maior facilidade em abordar assuntos delicados e procurando resolver aquilo que o incomoda.

- Dia 8 às 15:26 – Quarto Crescente em Peixes – a sua intuição estará mais acentuada nesta fase lunar, pelo que deve estar mais atento a sinais que recebe através de coincidências, sincronicidades ou sonhos, por exemplo. Invista no desenvolvimento da sua espiritualidade e procure aprender mais sobre temas relacionados com o desenvolvimento pessoal.

- Dia 15 às 09:01 – Lua Cheia em Gémeos – a sua mente estará especialmente ativa e ávida de conhecimento, o que faz com que procure aprender mais sobre assuntos que não domina e com que seja capaz de resolver de forma mais pragmática aquilo que estiver em suspenso na sua vida. A comunicação também está favorecida, sendo um período favorável para a publicação de trabalhos e para a área do ensino.

- Dia 22 às 22:18 – Quarto Minguante em Balança – esta fase lunar ajuda-o a lidar com as situações com maior sensibilidade, acentuando a diplomacia e fazendo com que consiga tomar decisões de forma mais justa e imparcial. É uma boa fase para resolver atritos e mal-entendidos que perturbem a vida em casal ou as relações com as pessoas próximas, e para corrigir desequilíbrios nas parcerias profissionais. Aproveite o seu sentido estético para renovar a decoração da sua casa, libertando-se daquilo que está a mais, de forma a criar mais espaço para atrair boas energias.

- Dia 30 às 22:26 – Lua Nova em Capricórnio – este mês conta com duas Luas Novas, o que faz com que 2024 se despeça com uma energia favorável à renovação. A Lua Nova em Capricórnio ajuda a ter maior poder de organização e a lidar com as situações com maior sentido prático. 2024 começou com uma Lua Nova em Capricórnio, no dia 11 de janeiro e, uma vez que o ano tem uma segunda Lua Nova neste signo, há ciclos que se encerram, sendo um período favorável a tomar decisões importantes com base no rigor e na objetividade.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 1, 2, 3, 8, 9, 15, 16, 30, 31

Para dinamizar a relação – 1, 2, 8, 9, 15, 16

Para esquecer um amor – 1, 2, 22, 23, 30, 31

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 1, 2, 30, 31

Investir num negócio – 1, 2, 30, 31

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 1, 2, 15, 16, 28, 29, 30, 31

Fazer novos investimentos – 1, 2, 28, 29, 30, 31

Pedir um empréstimo – 1, 2, 30, 31

Negociar – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 30, 31

Assinar contratos – 1, 2, 15, 16, 30, 31

Fazer compras importantes – 1, 2, 22, 23, 30, 31

Decorar a casa – 1, 2, 8, 9, 22, 23

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 1, 2, 15, 16, 22, 23, 30, 31

Investir no seu visual – 1, 2, 8, 9, 22, 23

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 8, 9

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 22, 23

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.