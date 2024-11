As fases da Lua em novembro serão as seguintes:

- Dia 1 às 12:47 – Lua Nova em Escorpião – especialmente intensa a nível emocional, esta fase lunar tem um poderoso efeito libertador e catártico, e pode ajudá-lo a compreender melhor aquilo que se passa dentro de si próprio e a tomar decisões importantes. É provável que se sinta mais instável e que ande com os nervos à flor da pele, permita que as suas emoções aflorem e deixe que elas lhe mostrem aquilo que precisa de libertar na sua vida para poder sentir-se mais dono de si mesmo, mais leve e mais feliz.

- Dia 9 às 05:55 – Quarto Crescente em Aquário – O seu espírito de independência estará acentuado, o que faz com que se mostre mais empenhado na defesa das suas ideias e dos seus ideais, não tolerando nenhum tipo de controlo ou manipulação. Estará especialmente sensível em questões que dizem respeito à defesa dos seus direitos e do seu espaço individual.

- Dia 15 às 21:28 – Lua Cheia em Touro – esta Lua Cheia favorece a indulgência, fazendo com que sinta mais vontade de se dedicar àquilo que lhe dá gosto e que faz com que se sinta bem na sua pele. Pode estar mais preguiçoso, sendo difícil cumprir as suas obrigações, e pode, também, ter tendência para estar mais guloso e para comer demais.

- Dia 23 às 01:27 – Quarto Minguante em Virgem – estará mais comedido nos seus impulsos e isso vai dar-lhe motivação para seguir uma disciplina mais cuidada e para procurar corrigir os desequilíbrios e pôr a sua vida em ordem. Boa altura para iniciar uma dieta ou a prática de uma atividade desportiva.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 1, 2, 9, 10, 13, 14

Para dinamizar a relação – 1, 2, 9, 10, 15, 16

Para esquecer um amor – 1, 2, 9, 10, 23, 24

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 1, 2, 15, 16

Investir num negócio – 1, 2, 15, 16

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 1, 2, 9, 10, 15, 16

Fazer novos investimentos – 1, 2, 15, 16

Pedir um empréstimo – 1, 2, 15, 16

Negociar – 1, 2, 13, 14, 15, 16

Assinar contratos – 1, 2, 15, 16

Fazer compras importantes – 1, 2, 15, 16

Decorar a casa – 1, 2, 9, 10

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 1, 2, 23, 24

Investir no seu visual – 1, 2, 9, 10

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 9, 10

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 23, 24

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.