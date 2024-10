As fases da Lua em outubro serão as seguintes:

- Dia 2 às 19:49 – Lua Nova em Balança com eclipse solar – este é o último eclipse do ano, favorecendo a resolução de situações e ajudando a encerrar ciclos e a tomar decisões que impactam a sua vida presente e futura. Conseguirá ter uma noção mais clara sobre aquilo que está disposto a aceitar e a tolerar na sua relação com os outros e sobre os seus limites.

- Dia 10 às 19:55 – Quarto Crescente em Capricórnio – esta fase é favorável para avançar com negócios, sendo muito benéfica em assuntos relacionados com as finanças e em questões materiais. Favorável para assinar contratos, para a compra, venda ou aluguer de imóveis, e para progredir na carreira.

- Dia 17 às 12:26 – Lua Cheia em Carneiro – sentirá mais ânimo e motivação para avançar com as suas ideias e para deitar mãos à obra na concretização dos seus projetos. Estará também mais aventureiro e sedutor no campo afetivo, sendo uma boa fase para a conquista. Atenção, porém, à sua impulsividade, estará mais impetuoso e explosivo.

- Dia 24 às 09:03 – Quarto Minguante em Leão – esta fase lunar dá-lhe força e determinação para tomar decisões difíceis que envolvem algum tipo de corte com o passado ou mesmo uma separação. Estará mais firme nas suas escolhas e mais empenhado em defender aquilo que acredita ser melhor para a sua felicidade.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 1, 2, 3, 16, 17, 18, 24, 25

Para dinamizar a relação – 1, 2, 3, 16, 17, 18

Para esquecer um amor – 2, 3, 17, 24, 25, 26

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 2, 3, 9, 10, 11, 17, 18

Investir num negócio – 2, 3, 10, 11, 17

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 2, 3, 9, 10, 17, 18

Fazer novos investimentos – 2, 3, 9, 10, 17

Pedir um empréstimo – 2, 3, 24, 25

Negociar – 10, 11, 17, 18, 19

Assinar contratos – 10, 11, 17, 18

Fazer compras importantes – 2, 3, 17, 18

Decorar a casa – 2, 3, 17, 18

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 2, 3, 24, 25

Investir no seu visual – 2, 3, 17, 18, 19

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 10, 11

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 24, 25

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.