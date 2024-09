- Dia 3 às 02:55 – Lua Nova em Virgem – Ajuda a detetar e a corrigir falhas e desequilíbrios, sendo uma ótima altura para fazer uma avaliação à sua vida e para pôr em ordem tudo aquilo que precisa de ser melhorado. Boa fase para fazer análises e exames de rotina, assim como para iniciar uma dieta e para cuidar melhor da sua saúde. Seja em que área for, é uma fase lunar favorável à adoção de novos hábitos, mais equilibrados e construtivos, assim como para nutrir aquilo que é mais importante para que a sua vida corra bem.

- Dia 11 às 07:05 – Quarto Crescente em Sagitário – traz dinamismo, garra e vontade de expandir os seus horizontes, tanto a nível físico, motivando-o para viajar, como também a nível mental, incentivando-o a procurar fazer novas aprendizagens. Estará mais curioso e interessado por outros temas, sendo também um período propício para explorar outros recursos e para se aventurar em atividades que não domina.

- Dia 18 às 03:34 – Lua Cheia em Peixes com eclipse lunar – Este é o primeiro eclipse do ano que ocorre no eixo de signos Virgem-Peixes, o que faz com que novos assuntos ganhem destaque nas nossas vidas. A saúde, o rigor, a espiritualidade e a necessidade de ter um sentido para a vida serão temas mais importantes neste período, e pode haver profundas mudanças dentro de nós relacionadas com a forma como os encaramos e integramos nas nossas vidas.

- Dia 24 às 19:49 – Quarto Minguante em Caranguejo – Pode deixar-nos mais nostálgicos, pensativos e até um pouco pessimistas, trazendo ao de cima recordações que nos deixam saudade ou enfatizando aspetos da nossa vida que precisam de ser melhor atendidos, cuidados e nutridos. Boa fase para perceber aquilo de que precisa e encontrar forma de solucionar carências que ainda se manifestam.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 11, 12, 16, 17

Para dinamizar a relação – 9, 10, 11, 12, 18, 19

Para esquecer um amor – 3, 4, 11, 12

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 3, 4, 9, 10, 11, 12

Investir num negócio – 3, 4, 9, 10, 11, 12

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 3, 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17

Fazer novos investimentos – 11, 12, 16, 17, 20

Pedir um empréstimo – 11, 12

Negociar – 11, 12

Assinar contratos – 3, 4, 9, 10, 11, 12

Fazer compras importantes – 3, 4, 9, 10, 11, 12

Decorar a casa – 5, 6, 9, 10, 11, 12

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 3, 4

Investir no seu visual – 5, 6, 11, 12

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 11, 12

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 24, 25

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.