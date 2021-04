A Lua Nova em Carneiro é a altura ideal para lançar novas bases para a nossa vida e para fazer pedidos ao Universo, a Lua Cheia em Escorpião pode trazer uma reviravolta surpreendente à nossa vida afetiva. Qualquer uma destas fases lunares ocorre em simultâneo com outros aspetos planetários explosivos... saiba com o que pode contar!

As fases da Lua em abril serão as seguintes:

Dia 4 às 10:02 - Quarto Minguante em Capricórnio - O Domingo de Páscoa vem acompanhado por uma fase lunar que é favorável à organização, tanto material como mental. É uma boa fase para pôr ideias em ordem e para se focar naquilo que é de facto essencial, quer seja em sentido literal, no que diz respeito a bens materiais, como também em sentido figurado, aplicado às relações pessoais, ideias e sentimentos. Esta fase lunar ajuda a "cortar a direito", sem contemplações nem desculpas.

Dia 12 às 10:21 - Lua Nova em Carneiro - Esta é considerada a melhor Lua do ano para definir intenções e lançar projetos, pois Carneiro é o primeiro signo do Zodíaco, sendo o mais impulsivo, e a Lua Nova é a primeira fase de um novo ciclo lunar, unindo-se aqui uma dupla energia de impulso, favorável a tudo o que é novo. Contudo, uma vez que esta Lua Nova coincide com a conjunção de Vénus e Plutão, há maior tendência para a impulsividade e para explosões afetivas, sendo necessário ter mais cuidado para evitar atritos nos relacionamentos. Esta Lua Nova pode trazer-lhe importantes revelações no domínio emocional.

Dia 20 às 06:59 - Quarto Crescente em Leão - Quando a energia de Leão se junta ao impulso da Lua em Quarto Crescente, que é a mais favorável ao crescimento e à expansão, temos aqui uma poderosa energia que traz motivação e dinamismo a qualquer projeto e paixão e intensidade à área afetiva. É uma Lua muito favorável para dar um impulso de construção a tudo aquilo que deseja dinamizar na sua vida, para dar vida a um sonho e para se dedicar ao romance.

Dia 27 às 03:32 - Lua Cheia em Escorpião - É a primeira Super Lua do ano e é muito intensa e poderosa a nível energético. Pode ter um forte efeito catártico, funcionando como uma oportunidade de libertação, mas também pode pôr em destaque emoções e sentimentos que facilmente escaparão ao controlo, sendo difíceis de conter. O Sol forma uma conjunção com Úrano e uma quadratura a Saturno, o que pode despoletar acontecimentos bombásticos e fazer com que os acontecimentos mudem totalmente de rumo.

Tome nota dos melhores dias de abril...

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio - 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 28, 29

Investir num negócio - 20, 21, 22, 23

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras - 12, 13, 19, 20, 21

Pedir contratos - 12, 13, 19, 20, 21

Fazer novos investimentos - 12, 13, 28, 29

Pedir um empréstimo - 12, 13, 19, 20, 21

Negociar - 12, 13, 19, 20, 21

Assinar contratos - 12, 13, 19, 20, 21, 28, 29

Fazer compras importantes - 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18

Decorar a casa - 23, 24, 25

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas - (EM SEGURANÇA) - 12, 13, 18, 19, 20, 27, 28, 29

Para dinamizar a relação - 12, 13, 18, 19, 20, 27, 28, 29

Para esquecer um amor - 4, 5, 6, 27, 28, 29

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 12, 13, 18, 19, 20, 27, 28, 29

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa - 20, 21, 22

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar - 4, 5

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês. Não é obrigatório restringir as suas ações aos dias indicados, porém se tiver estas datas em consideração terá maiores hipóteses de ser bem-sucedido nos seus empreendimentos e projetos.