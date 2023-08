No podcast “Vamos Falar Monês”, a “Educação Financeira é o ponto de partida para transformar famílias e preparar as crianças para uma vida financeira bem-sucedida”, assim sintetiza Cristina Judas o objetivo do seu novo projeto.

A primeira temporada terá dez episódios onde “serão explorados tópicos fundamentais que ensinam às crianças como lidar com o dinheiro de forma inteligente e responsável”, adianta a especialista em Educação Financeira Infantil.

Nos episódios semanais, a sair todas as quintas-feiras, Cristina Judas aborda temas como “Da primeira moeda ao futuro financeiro”, “O Dinheiro em ação” e “O Mapa dos Sonhos”.

O canal no Youtube da mentora do projeto “Hey!Möney” encontra-se disponível aqui.