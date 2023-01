Todos nós usamos muitos tipos de detergentes em casa. São uma despesa obrigatória e uma fatia importante do orçamento mensal das famílias. Uma das formas de combater a inflação, ou simplesmente para poupar todos os meses com qualidade, é encontrar sempre o melhor produto ao preço mais baixo. Com os produtos de que lhe vou falar de seguida, pode poupar até 90% por comprar detergentes industriais ultraconcentrados em vez de comprar as embalagens prontas a usar.

Muitos detergentes estão cada vez mais caros e são absolutamente imprescindíveis. Como sabe, as empresas compram detergentes em grande quantidade, mas não é só pela comodidade, também é pelo preço. Será possível comprar os seus detergentes quase a preço de fábrica? A minha conclusão é que sim.

Basta ir a uma página de hipermercados para perceber que há detergentes que são muito mais caros por litro do que alguns dos melhores vinhos portugueses. É verdade que há promoções, mas pode poupar bastante dinheiro, desde que esteja disposto a comprar quantidades maiores e ultraconcentradas.

Algumas empresas em Portugal vendem detergentes para clientes industriais, mas também vendem a particulares, se forem contactados. Na reportagem que fiz do Contas -poupança sobre este tema, falei -lhe de três empresas: a Exachem, a Chemzy e a Inokem (esta última é a que vende diretamente ao consumidor sem ter de se registar como cliente, pedir orçamentos e outras burocracias). Tornei -me cliente regular de alguns produtos desta última que me surpreenderam bastante pela eficácia, por serem biológicos e pelo preço.

Há mais empresas que vendem produtos industriais, basta procurar. Estas três são apenas exemplos que lhe deixo aqui para você investigar e ver se são opção para si. Se já me conhecem sabem que falo e escrevo sobre marcas sempre que acho que podem ser úteis para os consumidores e cidadãos. Não se trata de publicidade nem recebo 1 cêntimo que seja de nenhuma empresa para falar de qualquer produto ou serviço. Espero que esta informação seja útil pelo menos no sentido em que podem passar a estar mais atentos a todos os produtos ultraconcentrados que encontrem nas prateleiras dos sítios onde forem. E que os experimentem, e que os comparem quer pelo preço, quer pela qualidade.

A Exachem

No caso da Exachem, os produtos são ultraconcentrados. Tem de juntar água para ter o produto final. Por exemplo, na altura em que fiz a reportagem, um litro de champô para carro custava 3,13 euros, mas dá para 120 litros de água. Ficava a 3 cêntimos o litro. O detergente multiusos custava 3,05 euros por litro, e dá para 100 litros de água, pelo que depois de diluído ficava também a 3 cêntimos o litro.

O detergente para casa de banho, o MANUCLEAN WC, custava 3,98 euros o litro, mas depois de diluído em 15 litros de água, ficava a 27 cêntimos o litro. O limpa-vidros industrial custava 3,31 euros o litro e dava para 20 embalagens de 1 litro, ficando a 17 cêntimos o litro.

São só alguns exemplos para perceber a poupança que pode ter se comprar detergentes ultraconcentrados. Qualquer pessoa pode comprar estes produtos contactando a empresa Exachem, mas tem de contar com cerca de 10 euros de custos de transporte. Se comprar 30 litros, o transporte é gratuito. Se dividir pela família ou amigos não tem esse custo.

A Chemzy

Vamos a outro exemplo, mais caro mas também mais prático. A Chemzy tem um conceito diferente a que chamou MAXI. Cada tipo de detergente tem o nome de uma letra e só é vendido em caixas de 20 cápsulas. Enche o pulverizador com água, coloca a cápsula e está pronto a usar.

Cada caixa custava 55 euros + IVA, ou seja, cerca de 67 euros.

Como o pulverizador levava 0,650 mililitros, ficava a 2,38 euros por cápsula, ou seja, 5,20 euros por litro. Comparando com os preços dos hipermercados, pode ficar mais caro ou mais barato conforme o produto e a marca. A Chemzy justifica o preço mais alto com a qualidade do produto. Só experimentando.

Pedro Andersson nasceu em 1973. Licenciou-se em Comunicação Social, na Universidade da Beira Interior, e começou a carreira profissional na TSF. Em 2000, foi convidado para ser um dos jornalistas fundadores da SIC Notícias. Atualmente, continua na SIC, como jornalista coordenador, e é responsável desde 2011 pela rubrica Contas-Poupança, dedicada às finanças pessoais.

A INOKEM

Como já percebeu nestes dois primeiros exemplos, as vendas estão dirigidas sobretudo para empresas, embora qualquer pessoa possa comprar. Mas pelo que senti nos contactos que fiz, vender a consumidores não é o processo mais simples, uma vez que estão direcionados a vender grandes quantidades a grandes clientes.

A INOKEM tem uma estratégia diferente. Também sempre vendeu a empresas, mas desde finais de 2020, decidiu começar a vender diretamente aos consumidores. Como havia sempre donos de empresas que pediam uns frascos de detergente para usar em casa, resolveram fazer disso um modelo de negócio.

A grande mudança de mentalidade é que ao comprar 1 litro destes produtos, na prática está a comprar 10, 15 ou 20 embalagens das que costuma comprar no supermercado. Por exemplo, o detergente para o chão, que tanto dá para mosaicos como para madeira, depois de diluído fica a 0,16 euros por litro.

O desengordurante e desinfetante fica a 0,78 euros o litro e o limpa-vidros fica a 0,17 euros o litro. E tem muitos outros detergentes para cada função de limpeza em sua casa. Outra vantagem que pode ser muito relevante é que os produtos deles são biológicos.

Claro que tem de acrescentar a estes preços o valor dos portes – se não morar perto de uma das lojas – e vai ter de comparar o resultado final com os produtos que costuma utilizar. Em todo o caso, o mais complicado é explicar às pessoas que o preço parece caro no princípio, mas a poupança vem depois.

Em resumo, nem sempre as maiores poupanças com detergentes estão nas promoções dos hipermercados. Pode ser mais barato comprar na origem e não na distribuição. Tem de investir um pouco mais no momento da compra, mas pode poupar muito ao longo do ano. Em muitos casos, para poupar basta juntar água. Só saberá se compensa depois de experimentar.

Se a proteção do ambiente é importante para si, também já percebeu que este tipo de utilização de detergentes evita também a necessidade de milhares de embalagens de plástico. Esta opção não é para todos, mas pode ser uma grande poupança e ter até produtos de melhor qualidade em alguns casos, se estiver na disposição de fazer o que as marcas conhecidas fazem, que é, no fundo, juntar água e vender-lhe o produto já finalizado.

Por último, queria falar-lhe também da JODEL. Esta empresa é a líder nacional na produção de detergentes e é lá que são produzidos muitos dos detergentes de marca branca de vários hipermercados. Tem o mesmo tipo de produtos mas a preços ainda mais baratos e também vendem ao público.

Se pedir para enviar os detergentes para sua casa, os portes não compensam. Mas se for às instalações deles em Aveiras de Cima, Odivelas ou Vila Real de Santo António, a poupança pode ser muito grande. Se viver perto, pode experimentar.