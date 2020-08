Um acidente mudou-lhe a vida. Julia Butterfly Hill, a modelo que largou tudo e foi viver para cima de uma árvore, conta tudo em livro

Vinte anos depois da edição original, só agora é que chega a alguns países da Europa "The legacy of Luna: The story of a tree, a woman, and the struggle to save the redwoods", o livro que conta, na primeira pessoa, a história de Julia Butterfly Hill, a modelo norte-americana que, depois de um acidente rodoviário que quase lhe custou a vida, largou tudo e foi viver para cima de uma árvore, a sequóia Luna, como então a batizou, para alertar o mundo para a necessidade de preservar o planeta.

Nascida numa família pobre no Missouri em 1974, tinha 22 anos quando, em 1996, numa altura em que trabalhava como manequim, foi atropelada por um jipe. A recuperação demoraria dois anos. Assim que recebe a indemnização sa seguradora a que tem direito, Julia Butterfly Hill toma uma decisão. Vai dar a volta ao mundo e aproveitar para pensar no que quer da vida. Mas, na verdade, não vai muito longe. Chegada a Lost Coast, na Califórnia, uma das primeiras paragens, fica encantada com o que vê.

Assim que avista uma impressionante floresta de sequóias, sente um apelo e, depois de saber que a empresa Pacific Lumber se preparava para abater todas as árvores, os 3% que então ainda resistem à destruição humana, decide de imediato abraçar a causa. Uma das primeiras coisas que Julia Butterfly Hill tenta fazer é integrar um dos grupos ambientalistas da região mas, sentindo-os derrotistas e acomodados, desiste de imediato da ideia. Sabe que, para as conseguir proteger, só depende dela. Decide, então, improvisar um abrigo numa, a Luna, aproveitando uma estrutura de madeira. Durante 738 dias, é lá que vive, a 55 metros de altura.

"O tree-sitting é o último recurso", defende. "Quando uma árvore precisa de ser ocupada para ser protegida, [significa que] a sociedade falhou a todos os níveis. Os consumidores falharam, as empresas falharam e os governantes também falharam", considera a antiga modelo. "Quando tudo falha, a única solução que nos resta é ocupar as árvores", escreve a americana no livro. No dia 10 de dezembro de 1997, sobe para cima da Luna sem ter noção de que, nos dois anos seguintes, não voltará a pôs os pés no chão.

Na altura, a plataforma de madeira pré-existente está a ser ocupada por outros ambientalistas. Julia Butterfly Hill tem de se adaptar ao pouco espaço disponível e a condições de habitabilidade que estão longe de ser as melhores. Com o passar do tempo, os outros desistem. Fica sozinha. A Pacific Lumber tenta imtimidá-la. Os helicópteros passam a sobrevoar regularmente a zona e os funcionários tornam-se também numa presença constante. Ateiam incêndios e explodem napalm para a atingir.