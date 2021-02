Não tem como errar com um tradicional bouquet de rosas vermelhas para assinalar este dia. É possível escolher o tamanho da caixa - que pode incluir até 23 rosas - e ainda incluir uma mensagem personalizada. Uma boa opção para surpreender a sua amada mesmo que esteja confinada numa casa diferente.

Esta é uma boa escolha para os casais que gostam de degustar o melhor da vida. Neste cabaz é possível encontrar um bocadinho de tudo: espumante, presunto, queijo e chocolate. Existem ainda opções individuais para ele e para ela. Uma boa oportunidade para conquistar (ainda mais) a sua cara-metade pelo estômago.

Quem não se lembra do famoso jogo Verdade ou Consequência? Atreva-se a tornar este Dia dos Namorados mais divertido e picante com este jogo - que inclui 80 cartas e o respetivo dado. Pode jogá-lo a dois depois de um jantar romântico (e sempre que lhe apetecer).

Se a sua namorada é adepta de plantas aromáticas e medicinais, este kit vem mesmo a calhar. Seguindo os princípios da agricultura biodinâmica (que se baseiam no conceito de agricultura biológica conjugada com o antigo método de plantação lunar e com o uso de remédios naturais) existem duas caixas disponíveis: a opção mais básica inclui dois tipos de chás e a outra inclui um tubo de chá, um frasco de mel e condimentos.

Inspirado na arte erótica japonesa, este kit de massagem oriental com aroma a frutas exóticas promete transportá-lo para um mundo de paixão e sensações. Uma boa opção para preparar e utilizar a dois naquela que é a noite mais romântica do ano.

Uma caixa de chocolates nunca falha, estando no top de presentes para a época de São Valentim. Com diferentes recheios e um toque de ouro, estes bombons de chocolate negro belga vão proporcionar uma experiência sensorial inesquecível.

Sabe sempre bem, independentemente da altura do ano, descansar e namorar a dois. Este pack inclui três noites que poderá usar em mais de 180 hotéis em Portugal e Espanha e ainda uma oferta surpresa. Válido para duas pessoas, esta é uma boa opção para oferecer agora e desfrutar mais tarde.

Parecem medicamentos mas não são. Se a sua cara-metade tem sentido de humor e não resiste a um doce, ofereça-lhe um kit de sobrevivência. Uma ideia divertida onde cada frasco, recheado de diferentes gomas, promete solucionar todos os males: prospreridade, amor, alegria, esperança, saúde e felicidade.