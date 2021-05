Em termos de toque físico, a plataforma comenta que as pessoas terão de se tornar explícitas acerca das suas preferências e de como se sentem confortáveis. Se tem de o fazer com os seus amigos e colegas de trabalho, terá certamente de o fazer numa nova relação. Opte por perguntar à outra pessoa com o que se sente mais confortável e faça-o sempre em cada uma das fases da relação.

9 - Não deixar de pensar em como está a sentir-se

O que sente em relação ao encontro pode mudar e, por isso, deverá fazer uma verificação mental com a outra pessoa de como estão a sentir-se durante todo o processo do desconfinamento e da nova relação. O reencontro com a sociedade deixou muitos de nós desconfortáveis, mas devemos lembrar-nos que ir devagar é natural. O que importa é sermos honestos connosco e com os outros.