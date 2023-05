Chega o mês de junho e muitas crianças preparam-se para as tão esperadas férias de verão, em que passam muito mais tempo em casa. No entanto, é muitas vezes preciso ajustar a casa para isso – até porque, segundo um estudo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 36,4% dos acidentes com crianças até aos 14 anos ocorreram em casa e que, se considerássemos apenas crianças até aos cinco anos, este valor subiria para os 80%. Mais assustadores se tornam estes dados quando percebemos que os acidentes domésticos são a principal causa de morte em crianças e jovens.

O que podemos, então, fazer para tornar as nossas casas mais seguras para os jovens condóminos? A Loja do Condomínio deixa-lhe aqui sete dicas para que a sua casa se torne o mais segura possível para os elementos mais novos da sua família:

1- Proteja as tomadas elétricas

As crianças são exploradoras por natureza e fazem de qualquer orifício um excelente palco para brincadeiras e experiências. Por isso – e porque os choques elétricos são infelizmente muito comuns entre os mais novos – é essencial que tape todas as tomadas elétricas com protetores que se encontram à venda na maioria das superfícies comerciais e que esconda com calhas os fios elétricos que possam estar à mostra.

2- Trave portas, janelas e gavetas

Se até os adultos se entalam com facilidade em portas, janelas e gavetas, imagine a probabilidade de isto acontecer com crianças (para além do enorme risco de elas conseguirem aceder ao exterior através de portas e janelas abertas). Para evitar esta situação, as portas, janelas e gavetas devem ser trancadas com travões próprios que as crianças mais novas não vão conseguir desbloquear.

3- Esconda e tranque o que for tóxico

Sejam produtos de limpeza ou medicamentos, tudo aquilo que não deve ser ingerido deve ser mantido fora do alcance dos mais novos – seja guardando-se em prateleiras altas, em gavetas trancadas ou até mesmo em cofres.

4- Fixe os móveis às paredes

Não são raras as histórias de móveis e estantes que caem, pelo que é essencial que fixe este mobiliário à parede – deste modo, mesmo que os mais novos abanem a estrutura dos móveis ou até os tentem ‘escalar’, evita-se um perigo que pode chegar a ser fatal.

5- Fixe os tapetes ao chão

É algo em que nem sempre pensamos, mas é muito fácil que os tapetes derrapem, fazendo com que os mais novos tenham quedas violentas. Basta colocar borrachas antiderrapantes na base dos tapetes para que a aderência ao solo seja muito maior.

6- Tenha atenção às plantas

As plantas de interior têm muitos benefícios para além do decorativo, mas é essencial que confirme aquelas que põe dentro de casa – isto porque algumas delas são potencialmente tóxicas para as crianças (e já se sabe que os mais põem ‘tudo’ na boca e que, como tal, uma folha carnuda e reluzente lhes pode parecer bastante apetecível).

7- Use e abuse das cancelas

Tem escadas ou espaços a que não quer mesmo que as crianças acedam? Então, use as cancelas, que inviabilizam que os mais novos passem para zonas que põem em causa a sua segurança.

São sete dicas importantes, ainda que, no que diz respeito à segurança dos mais novos, pudéssemos ter aqui um artigo com centenas de sugestões. Já sabemos, afinal, que ‘todos os olhos são poucos’ para os pequenos exploradores - mas, garantindo estes cuidados e estando atentos a todas as ‘possibilidades’, as nossas casas serão locais mais fiáveis para que os pequenos condóminos possam passar umas férias de verão em máxima segurança.