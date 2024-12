Para quem a prenda de Natal é mais do que um embrulho no sapatinho, este ano o espírito natalício traz algo muito especial. O Calendário do Advento da Solverde.pt veio para tornar o Natal emocionante. Porquê? Porque todos os dias, ao longo do mês de dezembro, temos direito a uma surpresa. Ou seja, 31 dias igual a 31 surpresas. Mas há mais. Nas próximas linhas isto só melhora.

O Maior Calendário de Bónus de Natal faz jus ao lema “Os Bónus já cá cantam”. Na prática, temos 31 dias recheados de bónus diários – um por dia – que prometem deixar qualquer um com um sorriso de orelha a orelha. A experiência épica do mês de dezembro inclui Free Spins, Cashbacks e Bónus Surpresas...

Jogos e Estúdios para um Natal cheio de diversão

Natal que é Natal não dispensa o imaginário da época. A Solverde.pt junta-se ao espírito da quadra com as slots temáticas. Com estas, vamos descobrir o Santa's Xmas Rush, onde o Pai Natal está mais mãos largas do que nunca, ou o Xmas Drop, onde aquela figura natalícia chega com um saco carregado de ofertas, pronto a espalhar magia e surpresas para os que estiverem desse lado.

Manter o jogo divertido: jogar com limites Jogar por diversão é mais divertido e a Solverde.pt leva isso muito a sério. A marca disponibiliza ferramentas que podemos utilizar nas nossas contas, como limites de aposta e de depósito. Podemos ainda responder a um inquérito de menos de 30 segundos sobre os nossos hábitos de jogo e descobrir se estamos a jogar de forma saudável e divertida. Estas ferramentas estão disponíveis na página de Jogo Responsável da Solverde.pt, para além de uma equipa de Apoio ao Cliente disponível 24 horas por dia.

Os fãs de slots doces e emocionantes, vão adorar o Sugar Rush Xmas, com os seus multiplicadores de goma e o foguetão de volta, mas agora com um toque natalício que vai adoçar ainda mais os nossos dias.

Sinos, luzes e presentes juntam-se para criar uma experiência mágica no fantástico Merry Giftmas: Hold and Win. Não faltam jackpots para completar o pacote.

Por detrás de cada uma destas criações estão estúdios que são verdadeiras estrelas. A Playtech, Pragmatic Play, Hacksaw Gaming e Games Global continuam a impressionar, com jogos inovadores, divertidos e com a sensação de que há sempre algo épico à espreita.

As novidades não param por aqui. A Solverde.pt deu recentemente as boas-vindas a dois estúdios incríveis, IGT e BGaming, que chegam com exclusivos.

É caso para dizermos que com tanta magia no ar e ofertas incríveis, o Natal na Solverde.pt promete ser inesquecível sem nunca abdicar do mais importante: a diversão.

O espírito dos melhores jogos

Natal é sinónimo de bons momentos e, na Solverde.pt, estes estão garantidos o ano inteiro. Porquê? A resposta é simples e chega-nos com um número: 3.000, ou seja, os jogos disponíveis no maior casino online de Portugal. O mesmo é dizer que há opções para todos os gostos, desde as slots machines aos clássicos jogos de mesa – Roleta, Blackjack e Banca Francesa –, sem esquecer os crash games.

Se a paixão é o desporto, não há como ignorar todas as odds reforçadas, promoções nos melhores eventos e mercados disponíveis que a Solverde.pt oferece.

Free bets todas as semanas? Claro, basta que nos juntemos ao Free Bet Club, o único que nunca nos falha e que nos dá até 500€ em free bets todas as semanas na Solverde.pt.

Rapidez e segurança garantidas nos levantamentos

Quando o levantamento rápido dos ganhos é uma prioridade na altura de escolher onde jogar online, os Levantamentos Flash da Solverde.pt são a resposta perfeita. Para tal, basta ter a conta validada. Assim que levantamos os nossos ganhos, eles chegam à nossa conta num instante.

Também podemos usufruir de mais de uma dezena de métodos de levantamento disponíveis na Solverde.pt, desde o Multibanco ao MB Way, Apple Play e muito mais.

Há ainda uma equipa de Apoio ao Cliente à disposição a qualquer hora do dia.

Quem ainda não está registado, saiba que o maior casino online do País nos aguarda com 25 free spins aquando do registo, um bónus de 100% até 100€ no primeiro depósito e 300% até 30€ na primeira aposta. São ofertas para entrarmos com o pé direito e sentirmos toda a emoção do casino online e das apostas desportivas na Solverde.pt.