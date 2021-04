Aquela Kombucha, uma bebida cheia de coisas boas para a saúde

Para as mães que gostam de um bom clássico, para as mães que são calor e energia, para as mães que não vivem sem sabores frescos, para as mães que apreciam uma novidade bem doce. Ou para as mães que são um bocadinho de cada.

Na Aquela Kombucha existem sugestões para todos os gostos, e todas elas prometem tornar o Dia da Mãe ainda mais cool e especial.

Aquela Kombucha - Original, Gengibre, Hortelã e Morango

Para além das bebidas, a marca tem também os Totes solidários. Personalizados pela Aquela Kombucha a partir de totes existentes, com diferentes origens e padrões, os Totes Solidários contribuem com €3 para os cabazes mensais da União Audiovisual, em apoio aos técnicos e artistas da cultura, espectáculos e eventos. Um presente original e único para surpreender as mães e contribuir para uma causa solidária.

RE-TOTE — Totes solidários créditos: Aquela Kombucha

Descubra todos os sabores e os Totes Solidários em www.aquelakombucha.pt.

Produtos de beleza que nascem das ervas daninhas

Desde o Bálsamo Reparador Multiusos MIMO, Óleo de Limpeza Equilibrante DIÁFANO ao Pack Hidratante, da Herbes Folles, há várias opções para mimar a mulher mais importante da sua vida.

Pack Hidratante Herbes Folles créditos: Herbes Folles

Os produtos da Herbes Folles são 100% naturais, cruelty-free e livres de fragrâncias sintéticas, conservantes artificiais, óleos minerais e petroquímicos.

Dos perfumes Bio aos cuidados de rosto

Das novas fragrâncias frescas e florais aos cuidados de rosto que promovem verdadeiros momentos de autocuidado, na Organii não faltam sugestões para surpreender as Mães nesta data especial.

ACORELLE - Perfume Bio Rosa créditos: Organii

Um batom único para uns lábios perfeitos

Na Sisu encontra o exclusivo Batom Lip Crème da Clove + Hallow. Um batom com um acabamento cremoso, vegan e sem tóxicos. É enriquecido com óleos orgânicos de jojoba, ricínio e girassol, que deixam os lábios confortáveis por muitas horas. Disponível em vários tons.

Batom Lip Crème da Clove + Hallow créditos: Sisu

Ofereça também um Gift Card Sisu com Facial de Alta Vibração, 60 minutos. Um cartão-presente digital que pode ser usufruído no Facial de Alta Vibração, um tratamento de luxo que envolve massagens suaves no rosto, nos braços e nos pés, feitas com óleos e bálsamos orgânicos da marca austríaca Max & Me.

Uma hora de puro relaxamento no sossego do Sisu, para libertar bloqueios energéticos e promover um novo fluxo de energia no corpo.

Um brunch entregue em casa e recheado de coisas doces e saudáveis

Para celebrar o Dia da Mãe, o Therapist preparou duas sugestões especiais que prometem deixar as mulheres mais importantes das nossas vidas com um sorriso de orelha a orelha.

O primeiro domingo de maio pede um brunch à altura, e foi precisamente isso que o Therapist preparou — uma Mum Box com um brunch tão saudável quanto doce, pensado especialmente para o Dia da Mãe.

A Mum Box é composta por: mini panquecas, doce de frutos vermelhos, Nutella do Therapist, hummus de maca e curcuma, “queijo” de barrar vegan, pão de fermentação lenta, limonada rosa, pudim de chia, palitos de cenoura, morangos, a Granola de Coco do Therapist e um mini blend Calm Edition.

Mum Box da Therapist

Uma parceria celebrada entre o Therapist e a Curae, o Spring Morning Bundle traz todos os essenciais para criar um ritual de autocuidado, calma e paz interior.

O presente perfeito para a mãe que também é “plant mom”, ou para a mãe que gosta de começar o dia com um ritual só dela, o Spring Morning Bundle junta o Blend Calm Edition do Therapist (composto por aveia sem glúten, baunilha, spirulina, lúcia lima, camomila e ervapríncipe, parta acalmar mente e corpo) e duas plantas da Curae, a Peace Lily (planta da paz) e a Ficus Tineke (planta capaz) para criar um ritual que convida a nutrir corpo, alma e mente.