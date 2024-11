Na cidade ou na estrada há um crossover que está a dar nas vistas...e com razão

Há tantas formas de nos apaixonarmos por um carro quanto a diversidade de estilos de vida, motivações e gostos individuais. Não falta quem se deixe conquistar por um design arrojado, quem privilegie a componente baixo consumo, quem se perca de amores pelos itens que fazem a diferença na hora de apreciar um bom som a bordo ou estabelecer uma excelente conectividade, também há quem privilegie o conforto no interior da viatura. O rol é extenso, também passa pela segurança, pelos extras, pela confiança na viatura, um sem fim de predicados. Há um carro que nasceu para responder à palavra “exigência”. Em 2024, o icónico Nissan Juke regressa à estrada numa nova versão, o Nissan Juke N-Design e, com este, eleva-se o patamar no que respeita a um novo nível de estilo e funcionalidade no segmento de crossovers. É caso para dizermos que o Juke N-Design é um conquistador. De linhas compactas e robustas, de perfil arrojado, com a genica que gostamos. E, há que admitir, é lindo. Um carro que adora a condução urbana, mas sempre pronto a responder com um “sim” às curvas e contracurvas das longas viagens.

Juke N-Design, cheio de garra para a condução urbana

Comecemos pela condução urbana, aquela que nos exige atenção constante, resposta rápida da viatura, versatilidade no dia a dia. O Juke N-Design é um citadino de dimensões compactas e alta visibilidade. As dimensões da viatura facilitam as manobras em artérias estreitas, assim como o estacionamento. Por sua vez, a altura do crossover oferece ótima visibilidade para navegação em ambientes urbanos.

Como se costuma dizer, na condução urbana “toda a atenção é pouca”. A componente tecnológica e a conectividade são no Juke N-Design uma preciosa ajuda às manobras citadinas. Vejam-se alguns itens: o carro chega-nos equipado com um ecrã touch de ‘infoentretenimento’ de 12,3 polegadas que permite Android Auto e Apple CarPlay sem fios. Acresce que o novo Juke eleva a comodidade com comandos de voz e widgets personalizáveis, criando uma experiência de uso similar à de um smartphone.

Na secção central entre os mostradores, o condutor pode visualizar as direções de navegação, incluindo um mapa, bem como a economia de combustível, as informações áudio, o desempenho do eco-drive, a pressão dos pneus e outras informações importantes. Os comandos do ecrã estão convenientemente localizados no volante.

Há mais, a assistência para condução urbana inclui equipamentos de série como o assistente inteligente de manutenção de faixa, o controlo inteligente da trajetória, a câmara de visão traseira de alta resolução de 1,3 megapixéis e o sistema de anticolisão frontal.

Na cidade ou na estrada há um crossover que está a dar nas vistas...e com razão créditos: Nissan

Da cidade para a estrada. Viva o conforto e a segurança

Férias, fim de semana com a família e amigos, deslocações em trabalho, as grandes viagens pedem-nos longas horas de estrada. Com o Juke N-Design, adeus à monotonia frente aos horizontes pintados a asfalto, olá diversão a bordo sem comprometer a segurança.

Com modos de condução customizáveis, a viatura oferece três experiências ao volante, a Eco, Standard e Sport, o que adequa o desempenho à estrada e ao tipo de condução desejado. Na prática, fruímos de viagens longas mais económicas ou beneficiamos de uma condução com uma boa resposta em estradas sinuosas. Isto, sem que falte a preciosa informação tão útil nas médias e grandes deslocações. Informação sobre radares de trânsito, também sobre o preço do combustível podem agora ser apresentadas no mapa de navegação.

Na cidade ou na estrada há um crossover que está a dar nas vistas...e com razão créditos: Nissan

Todos já experienciámos o desconforto que nos pode proporcionar uma longa viagem. O Juke N-Design oferece-nos conforto no habitáculo e acabamentos premium. O espaço interior é amplo, conta com bancos dianteiros aquecidos, ar condicionado automático e uma nova disposição de compartimentos, além de uma capacidade de bagageira expansível para até 1.305 litros, perfeita para compras, objetos de trabalho ou equipamentos de viagem.

O Nissan Juke está equipado com duas opções de grupos motopropulsores. A opção eletrificada é o Juke Hybrid (HEV), com grupo motopropulsor de 105 kW (143 CV), que fornece 25% mais potência do que a atual opção de motor a gasolina, com uma redução do consumo de combustível de até 40% em ciclo urbano e até 20% em ciclo combinado.

Por sua vez, o sistema de som premium oferece-nos áudio de alta qualidade e o posicionamento estratégico das colunas. O interior do carro assume os contornos de uma verdadeira experiência sonora imersiva e irresistível.

Acresce que com entradas USB-A e USB-C e carregamento por indução, todos os passageiros mantêm os seus dispositivos carregados o que, convenhamos, é uma conveniência essencial quando os dias se alongam nas estradas.

Vaidoso...e com razão

A carroçaria “two tone”, o teto flutuante e as linhas elegantes fazem do Juke N-Design um crossover nascido para dar nas vistas. Além de pleno de estilo, o carro inclui retrovisores aquecidos e ajustáveis eletricamente e puxadores de porta em preto. Não passam despercebidas no perfil da viatura as jantes robustas em liga leve de 17 polegadas. As linhas fluídas e o teto flutuante acentuam a sensação de movimento mesmo quando o carro está parado.

Uma campanha de financiamento imperdível

Para corporizar o sonho de ter o Juke N-Design a Nissan preparou uma campanha de financiamento, com condições muito especiais. É a oportunidade perfeita para quem quer destacar-se com um crossover moderno e funcional, sem comprometer o orçamento. Saiba tudo aqui.