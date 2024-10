Há carros que chegam às nossas vidas com o convite a experienciarmos a estrada com paixão e espírito livre. Conduzir também é uma atitude e, de há uns anos a esta parte, nasceu o carro que oferece à nossa condução uma nova presença. Estilo, emoção, diversão, garra, tecnologia e conforto são algumas das palavras que casam com o Nissan Juke. Quem já conduziu este crossover sabe estar perante um carro capaz de fazer uma declaração de ousadia. A sua presença não passa despercebida e também é prazer. Porque, conduzir é convidar para a viagem os nossos sentidos.

Em 2024, o icónico Nissan Juke volta a conquistar a estrada com a nova versão, o Juke N-Design, um carro arrojado, pensado ao pormenor nos seus detalhes. Para além da fiável e robusta mecânica, podemos contar com consideráveis alterações no interior da viatura. Com esta, os engenheiros da japonesa Nissan, elevam a experiência a bordo. Uma nova consola central e painel de instrumentos redesenhados, novos materiais e acabamentos e uma maior conectividade marcam a feição deste carro que chega ao mercado nas versões híbrida e a gasolina.

Há carros que trazem atitude às nossas vidas. Este crossover chega com uma campanha de financiamento imbatível créditos: Nissan

Entremos no novo Nissan Juke N-Design para lhe descobrirmos em seis pontos o que nos faz adorar este carro que transborda estilo.

1. Um design que conquista ao primeiro olhar

Olhemos de fora para o Nissan Juke N-Design. A carroçaria "two tone", com espelhos retrovisores aquecidos e rebatíveis eletricamente, bancos dianteiros aquecidos e puxadores de porta em preto, confere um toque desportivo e sofisticado, traço ligado ao ADN da Nissan. Também a “dar nas vistas” estão as jantes em liga leve de 17 polegadas. Estas, complementam o visual imponente, o que destaca o carácter contemporâneo e urbano deste crossover. As linhas fluídas e o teto flutuante acentuam a sensação de movimento mesmo quando o carro está parado.

2. Tecnologia que eleva a condução a um novo patamar

Entremos, agora, no interior deste Nissan Juke N-Design. Com comandos ergonómicos, o carro faz do condutor o centro de toda a ação. O ecrã touch de ‘infoentretenimento’ de 12.3 polegadas oferece uma experiência intuitiva e imersiva, o que inclui a integração com smartphones via Apple CarPlay e Android Auto. Há mais: o sistema de reconhecimento de voz, compatível com Google Assistant e Alexa, permite ao condutor que mantenha a atenção na estrada enquanto acede a funcionalidades através de comandos de voz.

3. Um carro também tem de ser conforto...e estilo

O design arrojado do exterior reflete-se no interior do Nissan Juke N-Design, com acabamentos de alta qualidade e espaços de arrumação estratégicos para facilitar a viagem dos passageiros. Dentro do carro, há um mundo a descobrir. Trazemos-lhe um pouco desse mundo: carregamento por indução, entradas USB-A e USB-C garantem que todos os passageiros estão sempre conectados. Os bancos dianteiros aquecidos e o ar condicionado automático proporcionam conforto em qualquer estação do ano.

4. Som de qualidade para viver em grande todas as aventuras

Para quem não dispensa uma boa trilha sonora, independentemente do estilo musical da sua preferência, o Juke N-Design vem equipado com colunas posicionadas de forma estratégica. Assim, cada batida é ouvida com clareza e potência, o que transforma o interior do carro num verdadeiro palco musical.

5. Diversão ao volante com eficiência

Disponível com motorização a gasolina ou na versão híbrida, o Juke N-Design garante eficiência e desempenho, ideal para quem não abre mão do prazer de conduzir. O sistema híbrido oferece uma resposta rápida e uma condução fluida, enquanto o motor a gasolina garante potência para aventuras emocionantes.

6. Uma campanha de financiamento imperdível

Para corporizar o sonho de ter o Juke N-Design a Nissan preparou uma campanha de financiamento, com condições muito especiais. É a oportunidade perfeita para quem quer destacar-se com um crossover moderno e funcional, sem comprometer o orçamento. Saiba tudo aqui.