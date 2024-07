Conduzir um carro de luxo vai além da experiência de deslocação do ponto A para o ponto B, é acima de tudo uma relação emocional. Trata-se de uma declaração de estilo, um símbolo de estatuto e uma fonte de prazer oferecida por grandes marcas da indústria automóvel. Marcas icónicas como a Porsche, Tesla, Mercedes, BMW ou a Audi oferecem-nos nos seus veículos o ronronar potente do motor, o toque suave dos materiais premium no interior da viatura. Já o design elegante e aerodinâmico, combinado com a tecnologia de ponta, proporcionam uma experiência de condução envolvente. A resposta imediata do acelerador, a precisão da direção e o conforto dos assentos deleitam-nos em viagem. A tecnologia avançada, como sistemas de suspensão adaptativa e controle de tração, asseguram que o carro responde perfeitamente às ações de quem o conduz.

Estes veículos guardam uma relação íntima com a cultura, nomeadamente com a Sétima Arte. O ator norte-americano Steve McQueen não escondia a sua paixão por carros de luxo. McQueen não só dirigiu estes carros nos filmes que protagonizou, como também se revelou um ávido colecionador de carros na vida real. Quem esquece o seu Mustang GT 390 de 1968, usado no filme Bullitt? Também o ator Paul Newman, colecionador de carros de luxo, revelava uma singular habilidade para deles extrair o máximo desempenho. A sua afeição à condução era tão intensa que se manteve em competição até aos 80 anos de idade. Ou o que dizer da relação visceral do agente secreto mais famoso do cinema, o inesquecível 007, com os carros de luxo?

Um universo que também nos legou nomes incontornáveis da indústria automóvel. Todos, mesmo os menos envolvidos neste mundo aliciante, não tomam como desconhecidos, entre outros, nomes como os de Carl Benz, Ferdinand Porsche, Soichiro Honda, Enzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini ou, mais recentemente, Elon Musk. Homens que, por si só, representam uma parte importante da história da indústria automóvel.

Carros de luxo, um estilo de vida

Adquirir um carro de luxo é uma afirmação da nossa personalidade, um símbolo de bom gosto. Hoje, o mercado de carros usados oferece-nos a possibilidade de acedermos a grandes marcas de luxo com a vantagem de o podermos fazer a preços que se acomodam às nossas carteiras. O mesmo é dizer, a possibilidade de ter uma viatura premium sem recorrer a créditos elevados.

Tratando-se de uma grande decisão, há que a entender como é importante a preparação para conhecer melhor esse universo e descobrir quais os atributos do carro usado de luxo que melhor se enquadram no nosso estilo de vida.

carros de luxo créditos: Freepik/wirestock

Vantagens de adquirir um carro usado de luxo

Preço do carro: Este é um dos fatores que prepondera na compra de um carro de luxo usado. É expectável que o carro sofra depreciação ao longo do tempo o que se torna uma boa notícia para os compradores. Para alguns modelos de carros de luxo, o desconto pode chegar a consideráveis milhares de euros face a um veículo novo.

Mais acessórios: Um preço mais acessível traduz-se na possibilidade de adquirir um carro mais completo. Significa isto que o carro usado pode incluir uma variedade de dispositivos e acessórios capazes de tornar cada viagem numa experiência ainda mais agradável.

Bom estado de conservação: Não estranhe o facto destes carros usados do segmento de luxo apresentarem esta característica. Em regra, o perfil dos proprietários anteriores compõe-se por pessoas que se preocupam em estimar os veículos, não desgastando o veículo no uso diário.

O que podemos esperar destes carros?

Os carros de luxo são bastante silenciosos e não apresentam forte vibração do motor. Acresce que o sistema de suspensão é pensado para absorver quase 100% das irregularidades. O conforto é um fator essencial sempre que se pensa em viagens longas.

A venda de carros usados aumentou em 2023, embora ainda distante dos números anteriores à pandemia quando sofreu quebras significativas. Sublinhe-se que a maior subida se assinala na venda de automóveis importados. No ano transato, este mercado deu sinais de recuperação, com um crescimento do negócio a rondar os 3,5%. No que toca à importação de carros usados, esta cifrou-se em mais 4,4% em 2023 face a 2022, mas mais 37,8% quando comparamos com o último ano pré-pandemia (2019).

Outra questão relevante sobre o desempenho dos modelos de luxo é que o conjunto mecânico atinge patamares de excelência, o que se reflete na economia de combustível e menor emissão de poluentes.

A qualidade dos materiais usados no fabrico de um carro de luxo impõe-se no momento de lhe avaliarmos o conforto que o modelo proporciona. A montagem também merece destaque, já que é impecável e sem pontos de desalinhamento. A ausência de plásticos duros é outra grande vantagem, e os tecidos contam com costuras sem rebarbas ou linhas soltas. A pintura também é de alta qualidade.

No que toca à tecnologia, um modelo de luxo apresenta as inovações mais recentes, o que também se reflete na segurança, um fator decisivo chegada a hora de escolher uma viatura. As viaturas chegam equipadas com controlo de estabilidade e de tração, além de airbags dispostos em posições fulcrais, capazes de absorver o impacto de colisões e proteger os ocupantes.

O que considerar ao adquirir um carro usado de luxo?

Tenha em consideração a reputação do stand, o seu reconhecimento pelo mercado e a perceção existente por parte de compradores anteriores.

A variedade de escolha também é um fator a ter em conta no momento da compra.

Atendimento diferenciado e profissional, com uma equipa capaz de esclarecer dúvidas, capacidade de negociação e de adaptação ao comprador.

De resto, há que seguir os procedimentos habituais que acompanham a compra de um carro usado:

- Verificar se a documentação do mesmo está atualizada;

- Verificar se existem eventuais hipotecas ou reservas de propriedade;

- Caso se pretenda saber quantas pessoas tiveram a propriedade do veículo, pode-se solicitar o certificado de registo automóvel ao Instituto de Registo e Notariado;

- Efetuar um test drive de, pelo menos, 30 minutos para avaliar a resposta do motor (escolha um percurso diversificado, com curvas, linhas retas e diferentes tipos de piso). Findo o percurso, verificar se há sobreaquecimento do motor e confirmar se o veículo volta a ligar sem problemas.

- Verificar os cintos, os espelhos laterais, o espelho retrovisor e as escovas de limpa-vidros.

- Escolher um carro usado certificado. O programa de Certificação Automóvel da APDCA permite o acesso a um relatório detalhado e técnico do estado do veículo.