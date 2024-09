A 4.ª edição do Distinguished Gentleman´s Drive Lisboa, iniciativa solidária, que reúne automóveis clássicos anteriores a 1980, convida os participantes a vestirem com elegância, em estilo clássico, e a conduzirem pela prevenção de doenças masculinas (cancro da próstata e programas para a saúde mental masculina), no próximo domingo, dia 29 de setembro.

Esta edição terá lugar, no mesmo dia, em mais de 62 países, mais de 188 cidades do mundo, e em Portugal vai desfilar em Lisboa (e concelhos limítrofes), Porto e Faro.

Os mais de 90 automóveis clássicos, já inscritos na iniciativa realizada na região de Lisboa, irão desfilar “com pompa e circunstância” e percorrer 30 Km, promovendo a saúde masculina. O encontro terá início com uma concentração de viaturas clássicas, junto ao Museu da Marinha, pelas 9h00, e irão depois desfilar por locais emblemáticos, terminando com a exposição de viaturas no Museu do Ar em Sintra.

Para mais informações sobre o evento e angariação de fundos de apoio a pesquisas vitais e programas para o cancro da próstata e saúde mental masculina, basta aceder ao site oficial do evento.

"O Distinguished Gentleman's Drive e o Movember, dedicam-se a angariar fundos e a consciencializar sobre a saúde masculina, especificamente, cancro da próstata, promovendo a saúde mental que afeta os homens de todo o mundo. Os fundos angariados serão usados em programas vitais e financiam investigação que salva vidas. É uma iniciativa que encoraja as pessoas a cuidarem de si próprias, da mesma forma que cuidam dos seus carros. Os fundos angariados são investidos pela fundação Movember, uma das maiores organizações mundiais de promoção da saúde masculina", informa a organização desta iniciativa.

O Distinguished Gentleman’s Drive teve origem no evento homólogo Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) criado em 2012. Nessa altura o movimento foi criado para envolver os condutores de motas clássicas e pré-clássicas. A partir de 2021, foi alargado a viaturas automóveis clássicas pré 1980 criando, assim, dois eventos distintos: um para Motas (DGR) e outro para carros (DGD).