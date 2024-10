Medo de grandes bónus? Este Halloween o maior casino online está um assombro

Há coisas do outro mundo que não nos trazem sustos, antes a vontade de as abraçar. Neste Halloween, a Solverde.pt, o maior casino online português desafia os jogadores mais corajosos a encontrar uma destas coisas do outro mundo, a Casa Assombrada. Até 1 de novembro, há bónus de casino, muitas free spins e cashbacks assombrosos à solta todos os dias, mas só para os que se atreverem a entrar nesta casa que, mais do que assombrada, é um assombro. É caso para dizermos que com tantos bónus a acenar-nos, este período festivo não traz apenas “doçuras ou travessuras”, também é um verdadeiro Hallo’win.

Recarga de Bónus: a sequela do Halloween

O Halloween na Solverde.pt vai muito além da noite de todos os sustos. Ao longo de todo o mês de novembro, os bónus vão continuar a assombrar a nossa conta no casino online.

Free spins de registo e bónus Para entrar na Solverde.pt, não é preciso bater à porta. A marca portuguesa estende-nos o tapete e ainda nos dá as boas-vindas com 25 free spins no registo e um bónus de 100% até 100€ no primeiro depósito.

Não é bruxaria, é o regresso da Recarga e desta vez vestida a rigor.

Esta é uma oferta regular e já conhecida pelos jogadores da Solverde.pt, que dá até 20€ em bónus durante quatro semanas, com apenas um único depósito necessário.

Trocado por miúdos, é a oportunidade perfeita para assegurarmos um saldo extra ao longo do mês de novembro, com a primeira semanada a ficar disponível no dia 4.

Na Solverde.pt o Halloween também traz um caldeirão de jogos

No maior casino online português, o Halloween traz um verdadeiro caldeirão escaldante com os melhores jogos. A poção mágica inclui um encantamento com mais de 3.000 jogos disponíveis para todos os gostos e ocasiões. O mais difícil é escolhermos os nossos favoritos.

Quem procura pura adrenalina conta com os novos Crash Games. O princípio destes novos jogos é simples. Só precisamos de saber quando saltar para ficar com o maior multiplicador. Entres os 14 jogos já disponíveis, encontramos os exclusivos “Foguetão” e o “Avião” e ainda grandes sucessos como os “Luva Supergol”, protagonizados pelo icónico Luva de Pedreiro.

E é claro que neste Halloween não podiam faltar as slots temáticas para jogar de luz acesa, com prémios de suster a respiração, além dos estúdios mais sonantes, como a Pragmatic Play, a NoLimit City e a Booming Games, todos com novas adições especiais de Halloween.

Medo de grandes bónus? Este Halloween o maior casino online está um assombro Solverde.pt

Há também novidades para descobrir, como os jogos Slingo, uma junção entusiasmante de bingo e slots machines, digna de um verdadeiro Frankenstein. Mas, este, vai abrir-nos a porta da boa sorte.

Se for para ficar agarrado à cadeira, os Jogos de Mesa da Solverde.pt, prometem horas de diversão com destaque para as mesas de Roleta, incluindo a novíssima Neon Roulette, e também os tradicionais Blackjack ou Banca Francesa. Só não vale tapar os olhos.

Procura apostas grátis todas as semanas? Junte-se ao Club e

Há um clube pelo qual todos os fãs de desporto vão torcer na época 2024/25: o FreeBet Club. Ao entrarmos neste Clube, as nossas apostas múltiplas dão-nos 10% de cashback até 500€ em Free Bets todas as semanas.

Só temos de encher o freebetómetro e a Solverde.pt ainda dá uma mãozinha com odds reforçadas e Bet Boosts diariamente, para além dos Exclusivos Solverde nos grandes jogos, assegurando as melhores odds do mercado.

Medo de grandes bónus? Este Halloween o maior casino online está um assombro Solverde.pt

Torneios, jackpots e levantamentos flash

Além de todas estas ofertas, há ainda mais motivos para não querermos fugir do maior casino online do país em época de Halloween.

Todos os dias, sem exceção, a Solverde.pt traz-nos torneios de casino com bónus incríveis nos principais estúdios do momento. Com inscrição gratuita, esta é a oportunidade perfeita para ganharmos ainda mais bónus diariamente enquanto nos divertimos nas melhores slots.

Na Solverde.pt podemos jogar tranquilamente. A marca portuguesa tem uma equipa de especialistas e todas as ferramentas que precisamos para jogar de forma segura e responsável, disponível 24/7 para ajudar a qualquer momento.

E além dos bónus, há sempre jackpots à espreita que nos vão fazer gritar… de alegria, é claro. A Solverde.pt conta com a maior gama de jackpots do país, alguns deles exclusivos, sem esquecer os jackpots progressivos, cujo pote está sempre a crescer até sair para um dos jogadores.

Há mais: sempre que desfrutarmos de prémios, podemos levantar os nossos ganhos de imediato com os Levantamentos Flash, o que garante que teus ganhos chegam à nossa conta num instante, sem deixar espaço para sustos.