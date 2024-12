No que diz respeito a clientes, um utilizador de Lisboa fez 1.161 pedidos este ano, num total de 52.997.92€, ou seja, uma média de 3,18 pedidos diários. Para quem acha que as plataformas digitais se destinam apenas a pedidos de refeições, outro cliente da capital efetuou uma compra na Fnac, através da Glovo, no valor de 2.719€ . Também na mesma área, outro utilizador efetuou um pedido de 168 produtos junto do Pingo Doce - provavelmente as compras do mês.

Sábado é o dia da semana com maior atividade, com um terço do total registado na plataforma. Curiosamente, o dia do ano que regista mais pedidos foi uma sexta, 1 de novembro, seguido do fim de semana de 5 e 6 de outubro. Quanto à hora preferida, as 19h00 lideram, com o período até às 21h00 a significar as horas que registam mais pedidos; seguido da hora de almoço, entre as 12h00 e as 14h00. Já o minuto dourado deste ano deu-se às 19h53, de 28 de junho, e registou 183 pedidos, ou seja, 3 por segundo.

O Glovo Prime é outro conceito a merecer especial atenção devido ao aumento dos seus subscritores, de mais 30%, quando comparado com 2023.

Restaurantes à distância de uma aplicação

Embora a plataforma Glovo disponibilize mais, a restauração é sempre um must. Quanto ao total de pratos consumidos, os hambúrgueres lideram, seguidos dos nuggets, e das pizzas a completar o pódio. Os kebabs, pastas, sushi, batatas fritas e francesinhas fecham o Top 8.

Face a 2023, a cozinha nacional cresceu 51% muito à custa das francesinhas, do fiel amigo bacalhau e, surpresa, dos pastéis de nata. Destaque, ainda, para o Médio Oriente, com os kebab, burek ou shawarma. Nota especial para a alimentação saudável: pokes e saladas são cada vez mais uma alternativa real para quem procura um estilo de vida saudável ou sustentável.

Uma plataforma que é (multi)categoria

Para lá da restauração, a Glovo também registou uma crescente procura por utilizadores que desejam comprar fruta, legumes, eletrónica ou materiais para escritório.

E, porque estes pedidos tantas vezes se fazem para preparar uma refeição, o pico de pedidos dá-se entre as 18h00 e as 20h00. Se falarmos nos produtos mais consumidos, as bananas lideram, seguidas dos ovos Classe M e leite meio gordo. Se seguirmos o Top 10, a lista segue com o pão de forma com côdea, fiambre da pá, bifes de frango, papel higiénico, água de nascente, morangos e clementinas.

Numa prova do crescente cuidado dos portugueses com a alimentação, a liderança por categoria está no lado dos frutos e vegetais, cuja procura aumentou 160% este ano, seguindo-se os produtos orgânicos e bio, que cresceram 70%. O segmento de talho e charcutaria subiu 63%, enquanto os pedidos de gelados tiveram um incremento de 48%.

Já no retalho, destaque para a eletrónica, com aumento, em especial, na Black Friday; para os produtos destinados aos animais de estimação, com um crescimento de 80%, e o segmento de papelaria e escritório com uma evolução de 48%, centrado na época de regresso às aulas.