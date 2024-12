A Glovo acaba de anunciar a adição de dezasseis novas marcas do grupo Plateform à sua plataforma, oferecendo aos seus clientes uma seleção exclusiva de grandes nomes da restauração. A partir de agora, será possível encontrar na Glovo marcas como Honest Greens, Vitaminas, Wok to Walk, Capri, Honorato, Zero Zero, Coyo Taco, Castro, Talho Burger, Tapisco, Chez Croissant, Talho do Mercado, Aprazível, Casa Mia, Mangia Mangia e Mezzogiorno, que estarão disponíveis em mais de 30 localidades por todo o país, incluindo Ponta Delgada, nos Açores.

Rui Sanches, Founder & CEO do Grupo Plateform, assegura que "esta parceria é o resultado de uma decisão estratégica, que acredito trazer benefícios tanto para as nossas marcas, ao diversificar também a sua presença junto dos atuais e os novos clientes, quanto para o mercado de delivery em si.” Já Pedro Sobral, General Manager da Glovo em Portugal, acrescenta que “é um orgulho para a Glovo Portugal poder contar com a presença destas marcas altamente prestigiadas na nossa aplicação. Todas as marcas são a personificação da excelência empreendedora portuguesa e temos a certeza que os clientes Glovo as vão receber muito bem.”

Com mais de 130 lojas de Norte a Sul de Portugal, incluindo cidades como Braga, Viana do Castelo, Guimarães, Porto, Lisboa, Setúbal, Faro e Ponta Delgada, esta parceria pretende levar mais qualidade e conveniência aos clientes da Glovo.