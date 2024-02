O concurso britânico Underwater Photographer of the Year (UPY) que contou nesta edição com mais de 500 participantes de mais de 40 países e a submissão de perto de 6.500 fotografias, é considerado por muitos a mais prestigiante competição de fotografia subaquática do mundo.

A fotografia vencedora foi recolhida em abril de 2022, quando um cachalote com cerca de 12 metros de comprimento deu à costa gravemente ferido e um grupo de cerca de 30 banhistas na praia de Fonte da Telha tentou salvá-lo, empurrando-o de volta ao mar. Com a imagem intitulada "Saving Goliath" o fotógrafo venceu a competição na categoria "Conservation Photographer of the Year".

Nuno Sá, alertado por uma bióloga marinha sua amiga que assistiu aos primeiros avistamentos do cachalote ferido, foi para o local munido de um drone quando este se aproximava da costa, o que lhe permitiu acompanhar a tentativa de salvamento do cetáceo. O animal com perto de 15 metros de comprimento e 15 toneladas de peso acabaria por sucumbir no areal.

“Foi um misto de emoções ver um animal que estou tão acostumado a filmar, em diversas partes do nosso planeta em alto mar, ferido e moribundo a lutar para se manter à superfície. Mas foi também inspirador ver tantas pessoas a arriscar as suas vidas para tentar salvá-lo. Estamos a falar de um animal que neste caso pesava mais de 30 toneladas e que estava ferido. Curiosamente, só depois de aterrar o drone e chegar junto da baleia percebi que a minha filha de dez anos era uma das pessoas que a tentava salvar”, refere Nuno Sá, fotógrafo e videógrafo.

Fotografia de Nuno Sá. créditos: Arlindo Camacho

Alex Mustard, Presidente do Júri do UPY afirmou: “A fotografia dá-nos esperança de que as pessoas se preocupam e querem ajudar os oceanos, mas também nos avisa que são necessárias mudanças maiores”.

Nuno Sá já tinha sido vencedor na primeira edição do concurso, em 2015, sendo o único fotógrafo português a vencer o concurso nos seus dez anos de história.

Tendo iniciado sua carreira como fotógrafo subaquático profissional em 2008, Nuno Sá foi premiado em vários concursos de fotografia de natureza a nível mundial. Em 2014, trocou a fotografia pelo vídeo subaquático, trabalhando regularmente para a Disney, Netflix e BCC, tendo feito parte da equipa de cineastas de uma das séries mais reconhecidas sobre os oceanos, a “Blue Planet II”, da BBC.

Hoje, Nuno Sá passa grande parte do seu tempo a mergulhar, para grandes produções sobre vida selvagem, desde o Ártico à Antártica e em muitos dos locais mais remotos do nosso planeta. O fotógrafo e videógrafo especializou-se em encontros com grandes animais pelágicos como baleias, golfinhos e tubarões.