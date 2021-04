Os vencedores dos Sony World Photography Awards 2021, um dos mais prestigiados concursos de fotografia internacionais, foram anunciados esta madrugada. Para o júri do certamente, o fotógrafo do ano é o fotodocumentarista escocês Craig Easton. "Estou muito contente, mas também estou em choque, devo confessar", assumiu o britânico em conferência de imprensa. "Este concurso é a celebração anual da fotografia e este ano que passou foi muito difícil para todos nós por causa da pandemia", desabafou.

Nesta edição dos Sony World Photography Awards, ao contrário da de 2020, não havia fotógrafos portugueses entre os finalistas na categoria principal, apesar de estar nomeado Theo Gould, um fotógrafo britânico que, a dada altura, trocou a Inglaterra pela Colombia mas que, atualmente, vive e trabalha em Lisboa. Ainda assim, vieram seis distinções para a Península Ibérica, todas elas atribuídas a fotojornalistas espanhóis. Luis Tato, que pode ver na galeria de imagens que se segue, é um dos galardoados.

Na categoria de Open Photographer of the Year 2021, destinada a fotógrafos que (ainda) não são profissionais, a vencedora foi Tamary Kudita, natural do Zimbabué, com o retrato de uma mulher africana. O prémio Student Photographer of the Year 2021, atribuído pela Stellenbosch Academy of Design and Photography, academia sediada na África do Sul, foi entregue ao estudante sul-africano Coenraad Heinz Torlage. Conheça agora a lista completa dos ganhadores dos Sony World Photography Awards 2021.

Categorias profissionais

Estes são os autores das fotografias que mais encantaram o júri do certame:

- Fotógrafo do ano

Craig Easton, fotodocumentarista escocês, conseguiu a distinção mais ambicionada.

- Arquitetura e design

Tomás Vocelka da República Checa ficou em primeiro lugar, O fotojornalista alemão Frank Machalowski ficou em segundo. O terceiro foi para Gu Guanghui, residente na China.

- Fotografia criativa

O vencedor foi o fotojornalista britânico Mark Hamilton Gruchy. O italiano Luigi Bussolati ficou em segundo e a russa Sasha Bauer em terceiro.

- Projetos documentais

Vito Fusco, fotógrafo italiano, foi o que mais agradou ao júri. Em segundo lugar, nesta categoria, ficou o escocês Craig Easton, também eleito fotógrafo do ano. Lorenzo Tugnoli, fotojornalista italiano, conquistou a terceira posição.

- Ambiente

A fotojornalista italiana Simone Tramonte foi a que teve, na opinião dos jurados, a melhor imagem. O iraniano Mohammad Madadi ficou em segundo e o espanhol Antonio Pérez em terceiro.

- Paisagem

O primeiro lugar, conquistado por Majid Hojjati, foi para o Irão. O segundo para o italiano Andrea Ferro e o terceiro paraFyodor Savintsev, residente na Rússia.

- Portefólio

Laura Pannack, fotojornalista do Reino Unido, ficou em primeiro. O espanhol Brais Lorenzo conseguiu a medalha de prata. A de bronze foi para a Argentina, para Loli Laboureau.

- Retrato

O escocês Craig Easton repetiu o feito ao conquistar mais um prémio. O segundo lugar foi para a britânica Julia Fullerton-Batten e o terceiro para outra britânica, Jane Hilton.

- Desporto

O primeiro lugar foi para Anas Alkharboutli, fotojornalista sírio. Em segundo lugar, ficou o espanhol Patrick Meinhardt e, em terceiro, o iraniano Farzam Saleh.

- Natureza morta

Peter Eleveld, fotojornalista dos Países Baixos, é o grande vencedor, seguido do italiano Alessandro Pollio e da espanhola Paloma Rincón.

- Vida selvagem e natureza

Luis Tato, fotógrafo espanhol radicado no Quénia, ficou em primeiro. Em segundo lugar, ficou o britânico Graeme Purdy. O terceiro foi para o espanhol Angel Fitor.

- Prémio de carreira

A mexicana Graciela Iturbide, considerada uma das maiores fotógrafas da América Latina da atualidade, viu a sua obra reconhecida.

Categorias amadoras

Estes são os autores das fotografias que mais encantaram o júri do certame:

- Fotógrafo do ano

Tamary Kudita, retratista amadora do Zimbabué, foi a eleita.

- Estudante de fotografia do ano

Coenraad Heinz Torlage, residente na África de Sul, é uma das promessas do fotojornalismo.

- Jovem fotógrafo do ano

Pubarun Basu, natural da Índia, tem apenas 19 anos.