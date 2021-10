Chegaram a ser 17 as cidades a revelar interesse em receber o Festival Eurovisão da Canção de 2022, Acireale, Alexandria, Bertinoro, Bolonha, Florença, Génova, Jesolo, Matera, Milão, Palazzolo Acreide, Pésaro, Rimini, Roma, Sanremo, Turim, Trieste e Viterbo, ainda que Verona e Nápoles também tenham chegado a equacionar essa possibilidade. Com o tempo, por não conseguirem cumprir os requisitos exigidos pela EBU/UER e pela RAI, as entidades organizadoras do evento, muitas foram desistindo.

No final de agosto, eram apenas cinco as cidades que se mantinham na corrida, Turim, Bolonha, Milão, Pésaro e Rimini. No entanto, acabaria por ser a capital da região de Piemonte, para onde o futebolista português Cristiano Ronaldo se mudou em 2018, a ser a eleita pela organização do eurofestival. "A sexagésima-sexta edição do concurso realizar-se-à no PalaOlimpico na terça-feira dia 10, na quinta-feira dia 12 e no sábado dia 14 de maio de 2022", confirmou há momentos a EBU em comunicado de imprensa.

Depois do cancelamento da edição de 2020 por causa da pandemia, o Festival Eurovisão da Canção de 2021 realizou-se em Roterdão, nos Países Baixos, que venceram em 2019. "Zitti e buoni" do grupo italiano Maneskin, já um êxito global, foi a canção mais pontuada. Portugal, que já confirmou oficialmente a presença no Festival Eurovisão da Canção de 2022 em Turim, fez-se representar por "Love is on my side". Interpretada pelo grupo The Black Mamba, a balada terminou a noite em décimo-segundo lugar.