Para quem não sabe falar, um bebé nasce com uma capacidade extraordinária de comunicar com eficácia e poder de influência.

Porque será que alguns perdem essa habilidade e outros potenciam-na com tanto êxito? Como converter um momento de comunicação numa memória duradoura, na qual o humor é um aliado?

Neste workshop, a formadora Cláudia Dias propõe uma viagem por dentro e para fora, a fim de tornar os participantes mais capazes de comunicar consigo e com os outros, com o propósito de criar oportunidades felizes.

O evento está marcado para 25 de março, a partir das 15h, no Museu das Comunicações, em Lisboa e para aqueles que se anteciparem, nas duas semanas anteriores ao workshop, o valor da inscrição é de 29,90€. Depois o valor é 49,90€ por participante.

Mais informações Para quem: Maiores de 16 anos

Sessão: Sábado: 25 de março | das 15h às 17h

Local: Museu das Comunicações

Preço: Early bird (até 2 semanas antes) 29,90€, por participante | € 49,90€, por participante

Nº máximo de participantes: 20

Inscrições e mais informações: museu@fpc.pt

A formação, disponível para maiores de 16 anos e limitada a 20 lugares, tem uma componente expositiva e de exercícios práticos. No final da sessão os participantes melhoram a eficiência da sua comunicação, passam a ser capazes de construir mensagens com impacto que fomentam um espaço de comunicação autêntica e não violenta, com aperfeiçoamento da linguagem verbal e não verbal. Pretende-se ainda que consigam gerir silêncios e improvisos.

Cláudia Dias é licenciada em comunicação social e cultural e tem um mestrado em comunicação, organização e novas tecnologias da Universidade Católica Portuguesa. É responsável de comunicação da AESE Business School e autora do livro “Ganhar Asas para Voar”.