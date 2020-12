Fazer compras na altura de Natal talvez não seja a atividade mais divertida de sempre (muito pelo contrário), mas se há algo que faz valer ir às compras nesta altura do ano é apreciar as decorações natalícias das lojas.

Assim que o Natal se aproxima, as montras enchem-se de magia e encanto, fazendo-nos desacelerar e sonhar, deslumbrados por todas as luzes, árvores, flocos de neve, elfos e renas que nos enchem o olhar.

Algumas lojas levam tão a sério esta arte que se tornaram já verdadeiros ícones do vitrinismo natalício, fazendo do momento de revelação das montras de Natal um dos maiores eventos do ano.

Muitos são os que se deslocam até estes locais apenas para apreciar as suas montras, tantos que por vezes chegam mesmo a fazer filas e, verdade seja dita, é um espetáculo digno de se ver.

Não acredita? Então abra a fotogaleria abaixo e deixe-se encantar pelas montras de Natal mais icónicas e belas do mundo.