Perante o desperdício causado pelas festas natalícias, a vila galega de Allariz decidiu fazer frente a este flagelo e criar um natal sustentável, tudo com muita habilidade e imaginação.

“Acreditamos que um Natal mais sustentável é possível. Os elementos que utilizamos são sempre reaproveitados e procuramos não usar plástico. As luzes são em menor quantidade do que noutros lugares, mas as pessoas vêm visitar-nos na mesma, para ver as surpresas que temos a cada ano e para apreciar as decorações”, disse María López, que pertence ao Gabinete de Promoção Económica, Comércio e Turismo de Allariz, que conta com 6.100 habitantes.

A responsável pelo turismo deste local no município da província de Ourense está consciente da “realidade que o país enfrenta“, devido à pandemia provocada pela covid-19, e por isso querem "evitar a exorbitante ‘guerra de luzes’ que se instaura em muitas cidades espanholas.

“Faz cinco anos que fazemos este tipo de Natal 'diferente’. Acreditamos no que fazemos e orgulhamo-nos do resultado. Esta é uma batalha diferente da de Vigo. Queremos que os nossos habitantes, e os visitantes, passem um Natal com poucos recursos, mas com muito entusiasmo. Queremos que as pessoas percebam que nem tudo se paga com um cheque”, explica López à revista espanhola Condé Nast Traveler.

Tudo isto é possível com a utilização de elementos desenhados com materiais naturais, que sobram das podas das plantas, ou com o reaproveitamento de objetos de outros eventos, principalmente o Festival Internacional de Jardins, que muda de tema a cada ano. A vila de Allariz destaca-se por recorrer a poucas luzes para a decoração, apenas algumas brancas, que se encontram nas ruas do centro histórico.

“Não podemos fugir à colocação das luzes, mas escolhemos as certas para que Allariz fique bonita neste período. A cada ano compramos algumas lâmpadas, para não subcontratarmos. Como são nossas, podemos utilizá-las a cada ano”.

Desta forma, são os próprios funcionários da Câmara Municipal de Allariz os responsáveis pela decoração de natal na vila, sendo pagos com horas extraordinárias.

A vila consegue ter, inclusive ,um circuito com dez pontos de interesse, que faz com que os mais novos entrem no mundo encantado do Polo Norte.

"É uma alegria para as crianças, as quais queremos chamar a atenção para as alterações climáticas e para a sorte que têm em usufruir de áreas verdes, com uma grande biodiversidade”, explica a Câmara Municipal de Allariz.

“A sustentabilidade está muito presente no nosso Natal, que aliás é secular, sem presépios nem Pai Natal. Contudo, asseguramos que a decoração está integrada com Allariz e a sua zona histórica, que desde 1971 é Património Histórico-Artístico Europeu”, explicou María López.

Este ano, o orçamento para as decorações de Natal desta vila galega ronda os sete mil euros, mais três mil do que no ano passado, porém, longe dos mais de 500 mil euros gastos por Vigo e Málaga. Estas duas cidades estão empenhados em atrair turismo nesta época. Por sua vez, Palma de Maiorca está perto de despender dois milhões de euros e Sevilha perto de 800 mil euros.