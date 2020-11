Recentemente, a marca sueca de alimentos Felix inaugurou a The Climate Store, uma mercearia onde os preços dos produtos são estipulados de acordo com a sua pegada de carbono. Para ajudar os compradores a entender o impacto das suas escolhas, os produtos desta loja serão comprados com uma moeda equivalente ao dióxido de carbono (CO2e).

A loja atribuiu a cada cliente um orçamento semanal de 18,9 kg CO2e. Isso significa que os clientes terão que comprar os alimentos com cuidado, evitando opções com pegadas de carbono mais elevadas para evitar ultrapassar o orçamento.

Destaca-se a diferença entre produtos de base vegetal (baixo impacto) e produtos animais (alto impacto), nomeadamente a fixação de rótulos nos seus produtos que indicam o seu impacto climático.

“Vai ser emocionante observar o modo como os clientes reagem à negociação e troca de CO2e e ver como conseguem gerir e manter o seu orçamento semanal”, afirmou Thomas Sjöberg, o gerente de marketing da Felix, em declarações ao site VegNews.

Thomas Sjöberg sublinha ainda: “Penso que será um abrir de olhos para muitos. Dessa forma, podem avaliar como certas escolhas afetam aquilo que podem pagar e levar na mesma lancheira ou saco de compras”.

Estão incluídos produtos como refeições vegetarianas prontas a cozinhar, puré de batata instantâneo, compota de arando vermelho e molhos de saladas.

O objetivo é encorajar os clientes a escolher alimentos de origem vegetal.