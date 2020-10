As grandes marcas continuam a fazer grandes promessas para os próximos anos no que toca a promover a sustentabilidade do nosso planeta não apenas na sua ideologia como no design dos seus produtos. Agora é a vez da Coca-Cola anunciar a medida de substituir as suas garrafas de plástico por embalagens feitas com papel 100% reciclável.

Este é o resultado de um projeto desenvolvido pelo departamento de I&D, juntamente com a start-up dinamarquesa Paboco (The Paper Bottle Company), empresa que nasce da colaboração dos especialistas em packaging BillerudKorsnäs e Alpla, tendo encontrado a fórmula para desenvolver garrafas a partir de materiais renováveis, recicláveis e biodegradáveis.

“A nossa visão é criar uma garrafa de papel que possa ser reciclada como qualquer outro tipo de papel, e este protótipo é o primeiro passo no caminho para conseguir isso. Uma garrafa de papel abre um novo mundo de possibilidades de embalagem, e estamos convencidos de que a embalagem de papel tem um propósito a desempenhar no futuro”, explicou Stijn Franssen, R&D Packaging Innovation manager da Coca-Cola

Porém, existe ainda muito trabalho pela frente, uma vez que esta garrafa de papel reciclável, de primeira geração, ainda contém componentes plásticos.

“Este protótipo de garrafa de papel de primeira geração ainda consiste num invólucro de papel com uma tampa de plástico e um revestimento de plástico dentro. O plástico que usamos é feito de plástico 100% reciclado que pode ser reciclado novamente após o uso. Mas a nossa visão é criar uma garrafa de papel que possa ser reciclada como qualquer papel. O próximo passo é encontrar uma solução para criar uma garrafa sem o revestimento de plástico”, diz Stijn.

“Também refletimos sobre como os nossos consumidores reagirão a esta garrafa de papel. Tópicos como quando e onde pode ser vendida e como pode ser reciclada são considerados. A garrafa deve ser explorada de todas as perspetivas para garantir que a fazemos da melhor forma possível”, conclui o dirigente.