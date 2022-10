Poucos momentos da nossa vida carregam mais emoções do que o dia do nosso casamento. Depois de muitos meses de preparação - por vezes carregados de angustia - tudo fica condensado em poucas horas naquela que é chamada a celebração do amor. Porém, essa celebração é o cenário perfeito para descarregar algumas das emoções que ficaram presas.

É por isso que os fotógrafos de casamentos têm uma sensibilidade diferente e sabem da importância em captar essas emoções, algumas mais escondidas do que outras.

O trabalho fantástico realizado por parte destes fotógrafos de casamentos é reconhecido anualmente pelos FdB (Fotografos de Boda) Awards. A cada três meses, um júri internacional seleciona as fotografias mais originais e incríveis de casamentos recentes.

Este ano, os jurados Valentina Niño (Colômbia), Yuan Man (China) e Daniela Díaz Burgos (México) escolheram as melhores entre as duas mil imagens, enviadas por 120 fotógrafos de todo o mundo. Veja na galeria abaixo.

