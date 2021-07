A Sony apresenta a primeira câmara de vlog de lentes amovíveis da série Alpha, a nova ZV-E10. Concebida de raiz para vlogging e vloggers, a nova câmara combina a avançada tecnologia de imagem da Sony com uma vasta usabilidade e um conjunto de funcionalidades específicas, otimizadas para criadores de vídeos.

No centro da ZV-E10 encontra-se um sensor CMOS Exmor APS-C de 24,2 megapíxeis (efetivos aprox.) e o motor de processamento de imagem BIONZ X, para produzir imagens de alta qualidade, com alta sensibilidade, reprodução detalhada de texturas e um deslumbrante bokeh natural.

Adicionalmente, a ZV-E10 inclui as aclamadas funcionalidades específicas para vlogging popularizadas na câmara digital ZV-1, incluindo “Desfocagem do fundo”, que permite alternar suavemente entre um fundo desfocado (bokeh) ou nítido, e o modo “Definição Product Showcase”, que permite à câmara mudar automaticamente de foco entre o rosto da pessoa e um objeto em destaque.

A ZV-E10 dispõe de um design que privilegia o vídeo, é leve (aprox. 12 oz. / 343 g) e inclui o popular ecrã LCD de ângulo variável e com abertura lateral, que permite aos criadores ligarem microfones externos à parte superior da câmara. Isto simplifica a configuração e continua a permitir aos utilizadores visualizarem o ecrã no modo de captação “selfie”, mesmo a partir de ângulos altos e baixos.

Para além do ecrã, a ZV-E10 inclui várias outras funções fáceis de utilizar, criadas especificamente para vlogging, incluindo um novo botão fotografia/filme/movimento lento e rápido, situado na parte superior da câmara, que permite aos criadores alternarem, com um simples toque, entre os modos de captação que pretendem utilizar.

A nova câmara também inclui funcionalidades de vídeo avançadas, como captação 4K e câmara lenta com alta qualidade de imagem (FHD 120p). Também está disponível a estabilização de imagem eletrónica com Modo ativo, que proporciona uma gravação de vídeo estável, mesmo ao captar imagens enquanto caminha ou segura a câmara com a mão.

Além disso, a avançada tecnologia AF (focagem automática) da ZV-E10 permite uma AF rápida e precisa, com um excelente desempenho de seguimento, bem como áudio de alta qualidade, para uma gravação de som nítida.

Saiba tudo sobre esta nova câmara aqui.

Vlog Challenge

Juntamente com este anúncio, a Sony promove o segundo Sony Vlog Challenge, que incentiva os participantes a criarem um vlog que destaque algo que os apaixone e entusiasme. O período de candidatura é entre 27 de julho a 27 de setembro de 2021 e está aberto a criadores de vídeos de todo o mundo.

Consulte os termos completos e as regras do concurso aqui.