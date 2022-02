Joana Sá, estrategista digital especialista em lançamentos de negócios online, é também produtora da Hotmart, plataforma na qual é mentora e professora de cerca de 1.000 alunas, em mais de 15 países, com uma comunidade de mais de 14.000 empreendedoras e aspirantes.

Mas antes de enveredar para este mundo digital, trabalhou vários anos em algumas das melhores agências de comunicação e publicidade. Em 2019, tudo mudou, e decidiu que o seu caminho era o do empreendedorismo digital.

Um dos seus grandes focos era ter mais liberdade na sua vida. Por este motivo, procurou começar do zero e desenvolveu a sua própria marca, lançando-se como especialista em Marca Pessoal e Marketing de Lançamentos, ao mesmo tempo que criava uma comunidade chamada Girlbosses Hub, na qual começou por partilhar a sua experiência e jornada.

O sucesso foi tanto, que ela sentiu a necessidade de partilhar os seus conhecimentos e criou os seus cursos e programas online.

Desenvolveu o seu método próprio, o Fórmula Liberdade Digital, onde ensina e acompanha mulheres de todas as idades e áreas de mercado, a empreenderem no meio digital, ensinando também aquilo que sabem com os seus cursos, mentorias, e outros produtos digitais de informação.

“Ensino profissionais a gerarem um alto rendimento com um modelo de negócio online como o meu, um negócio que dá liberdade. Neste modelo de negócio criamos e lançamos produtos digitais, como cursos e mentorias para ensinar online o que sabemos, os nossos talentos e experiências. E-books, desafios, imersões e/ou eventos online são outros formatos também bastante vendidos. Mostro o verdadeiro caminho para a liberdade digital, que pode ter várias motivações: geográfica, podendo trabalhar a partir de qualquer lugar; financeira, pois não é preciso investir para iniciar como acontece num negócio físico, além de que podemos vender sem limites e para qualquer parte do mundo; de horários, pois podemos criar as nossas próprias rotinas, cuidando melhor do nosso bem-estar e com mais qualidade de vida.” afirma a produtora, Joana Sá.

Hoje, a Joana transformou a sua comunidade numa escola digital, o Girlbosses Hub - Escola da Liberdade Digital, ajudando outras mulheres profissionais a construírem a sua marca pessoal e negócio online com liberdade digital.