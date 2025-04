Depois de anos ligada à rádio, Carla Rocha tem agora outra missão: ajudar quem está a entrar (ou a reentrar) no mercado de trabalho a sentir-se mais preparado para enfrentar entrevistas. Através da plataforma Carla Rocha Comunicação, lança o curso online "Entrevistas que dão emprego", uma formação pensada para quem procura melhorar a sua comunicação em processos de recrutamento.

O curso, disponível em formato 100% digital, aborda temas como a criação de um currículo eficaz, escrita de cartas de motivação, preparação para entrevistas e gestão da linguagem verbal e não verbal. O objetivo é simples: dar ferramentas práticas a quem quer causar uma boa primeira impressão e responder com segurança, mesmo às perguntas mais difíceis.

A formação é conduzida pela própria Carla Rocha, com a mentoria de Vanda Santos, Chief People Officer da Biosurfit. Há ainda contributos de especialistas em recrutamento, que partilham o que procuram num candidato e o que pode afastar alguém da vaga.

"Entrevistas que dão emprego" inclui vídeos explicativos, quizzes no final de cada módulo e documentação de apoio. No final, os participantes recebem um certificado de conclusão. As inscrições já estão abertas no site oficial da Carla Rocha Comunicação.