Adam Pickard é um designer digital que, entre vários projetos, decidiu aventurar-se no mundo da paródia, numa altura em que se sentia aborrecido por estar constantemente a ser ‘bombardeado’ com notícias tristes.

“Quis criar algo engraçado, que colocasse um sorriso no rosto das pessoas ou as fizesse rir”, disse Pickard ao site Bored Panda.

Então, ‘pegou’ no rosto de do icónico da personagem Mr. Bean, interpretado pelo ator britânico Rowan Atkinson, e ‘colou’ no corpo de celebridades. Os resultados estão na rede social Kingdom of Bean.

Consegue imaginar a cantora Taylor Swift com a cara do Mr. Bean? E o ator Daniel Radcliffe?