Quando a Lituânia ficou de quarentena, todos os trabalhos fotográficos de Adas Vasiliauskas, seja publicidade ou casamentos, foram cancelados ou adiados.

Então, em casa, sem perspetiva de fonte de rendimento, sentiu a necessidade de fotografar algo sobre a situação atual, mas a distância social foi algo difícil de contornar.

No início, pensou em captar imagens de pessoas com uma teleobjetiva - para longo alcance - mas depois lembrou-se de utilizar o seu drone, que habitualmente utilizava em casamentos.

O fotógrafo lituano começou este projeto de forma a alegrar as pessoas, que estão em isolamento.

“Quero passar a mensagem de que ficar em casa também pode ser divertido, lembrando a importância de manter contato zero com outras pessoas”, disse Vasiliauskas ao site Bored Panda.

Veja essas imagens na galeria abaixo.

O fotógrafo sublinha que todas as fotos foram captadas com consentimento das pessoas, tendo permissão para partilhar as imagens.

Pode seguir Adas Vasiliauskas através do site oficial, facebook e instagram