Com a imposição do isolamento social devido à COVID-19, as pessoas esforçam-se para encontrar maneiras criativas e divertidas de elevar o ânimo de todos durante estes tempos difíceis.

Conheça a história de duas pessoas que não se conhecem, mas estão ligadas pelo facto de querem entreter os seus vizinhos durante este período de isolamento devido à pandemia da COVID-19. S.J. (só o conhecemos pelas suas iniciais) é um ex-fuzileiro naval, que pertenceu à Royal Marine de Weymouth, em Inglaterra, e leva os seus cães a passear ‘disfarçado’. Desde vestir-se como um soldado romano até ao Batman, este antigo soldado está a fazer sucesso no seu bairro e não só. Graças à publicação das imagens pelas mãos de um amigo, S.J. é também um sucesso nas redes sociais. Quem também faz furor na internet é Clare Meardon, de West Cornwall, também no Reino Unido, por levar o seu cão Hendrix a passear com uns trajes muito originais. “Começou como uma forma de deixar os meus amigos mais felizes, pois alguns estavam a passar por um momento difícil. Foi tudo um pouco improvisado”, disse a bailarina de 40 anos ao site Bored Panda. Clique na fotogaleria abaixo para ver as imagens hilariantes destes dois ‘entertainers’.





























Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.