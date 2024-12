Doriscar e Saúl Garcia, contem-nos de forma resumida a vossa história. Que idade têm, como é que se conheceram e o que vos motivou a escolher Portugal como nova morada?

Saúl: Sou o Saúl García, tenho 32 anos e sou formado em Contabilidade e Direito. Contudo, apaixonei-me muito cedo pelo mundo da cura e pelas práticas de Medicina Tradicional Chinesa, o que me levou a estudar esta área durante quatro anos numa escola especializada na Venezuela. Mais tarde, com apenas duas malas de 23 quilos e 800 euros no bolso, eu e a Doriscar tomámos a decisão de imigrar para Portugal em busca de novas oportunidades e uma vida melhor. Em 2018, decidimos arriscar e fundámos a EcoMassage, um espaço de bem-estar focado em promover a saúde e a qualidade de vida através de uma ampla gama de experiências de massagens terapêuticas. Este projeto tornou-se a nossa paixão e reflete o que acreditamos: proporcionar saúde e equilíbrio a todos os que nos procuram.

Doriscar: Olá, eu sou a Doriscar Barrios, médica de clínica geral, nascida em Barquisimeto, Venezuela, e tenho 36 anos. Formei-me na UCLA em 2014 e, quando cheguei a Portugal, a minha primeira experiência foi a trabalhar numa churrasqueira. Apesar das dificuldades, foi um período de grandes aprendizagens, que me ajudou a crescer. A minha paixão por ajudar os outros e o gosto pela leitura e desenvolvimento pessoal têm sido guias na minha vida e, em 2018, eu e o Saúl decidimos dar o salto e criar um espaço onde pudéssemos combinar o nosso gosto pelo bem-estar e pela saúde.

Em 2020, consegui validar o meu diploma de médica em Portugal e, no ano seguinte, comecei a exercer no Alentejo, o que foi uma experiência maravilhosa. Hoje, além de gerir a EcoMassage com o Saúl, estou a fazer o segundo ano de Psicoterapia Cognitiva Comportamental.

Mudaram-se para Portugal em que ano?

Chegámos a Portugal em 2016, com pouco mais do que o dinheiro que tínhamos no bolso e muita vontade de recomeçar. Eu era médica na Venezuela e o Saúl contabilista. Sabíamos que não ia ser fácil mudar toda a nossa vida para um país onde não falávamos a língua e sem conhecermos ninguém. Olhando para trás, foi, sem dúvida, uma aventura!

A instabilidade na Venezuela empurrou-nos para esta decisão e, hoje, não temos dúvidas de que foi a melhor escolha. Portugal recebeu-nos de braços abertos e é agora o nosso lar. Afinal, foi aqui que pudemos realizar o nosso sonho com a EcoMassage. Mesmo com os desafios que enfrentámos, conseguimos erguer um negócio sólido. Somos muito gratos por podermos mostrar que, com dedicação, é possível começar de novo e ter sucesso.

E quais foram os principais desafios que enfrentaram ao chegar a Portugal e como é que os superaram? Alguma vez pensaram em regressar para a Venezuela ou procurar um novo destino para viver?

Acreditamos que os desafios que enfrentámos são comuns a muitos imigrantes. A adaptação a uma nova cultura e o facto de estarmos afastados da nossa rede de apoio familiar foram, sem dúvida, os primeiros desafios. Além disso, e embora o português seja semelhante ao espanhol, a diferença de idioma exigiu um esforço extra para nos adaptarmos à língua e garantir uma comunicação clara no dia a dia.

Encontrar um emprego adequado aos nossos perfis de contabilista e médica foi, sem dúvida, outro desafio. Para começar, aceitámos os trabalhos que foram aparecendo, mesmo que não fossem na nossa área, pois sabíamos que cada experiência seria um passo em frente. Apesar destes desafios e das saudades que temos da Venezuela, não está, para já, nos nossos planos regressar. Como referimos anteriormente, Portugal tornou-se o nosso lar e sentimos que aqui conseguimos construir um futuro com propósito.

EcoMassagem Doriscar Barrios e Saúl Garcia créditos: Divulgação

A EcoMassage já conta com dois espaços no coração de Lisboa e outro no Porto. Como é que nasceu a ideia para este projeto? Era algo que já tinham pensado em fazer juntos ou foi devido às novas circunstâncias?

A ideia da EcoMassage surgiu já em solo português, devido às formações que adquirimos aqui. Embora tivéssemos qualificações do nosso país de origem, sabíamos que em Portugal precisaríamos de uma forma de colocar os nossos talentos ao serviço das pessoas.

E assim foi, um bocadinho ao acaso, que conseguimos ter o primeiro espaço. Em 2020, expandimos para o Porto e mais recentemente, em agosto de 2022, abrimos o nosso segundo espaço na capital, desta vez na Rua Áurea.

Hoje, passados seis anos, podemos dizer que o projeto tem crescido e os portugueses reconhecem a EcoMassage como um refúgio que se dedica à promoção do seu bem-estar, saúde e qualidade de vida. É claro que nos dedicamos a ele com todas as nossas forças. Investimos continuamente em formação, tanto na nossa, como da nossa equipa, porque acreditamos que o serviço de excelência e a qualidade das terapias é o que nos distingue e faz com que cada cliente saia satisfeito.

E foi fácil começar o negócio? Qual acham ter sido o maior contributo para conseguirem arrancar com o mesmo? E o maior entrave?

Devo dizer que não foi muito fácil. Durante uma semana, saía de casa e dizia à Doriscar que ia para o trabalho, mas, na verdade, andava à procura de um espaço para o nosso projeto. Não sabíamos se ia dar certo, porque arriscámos todas as nossas poupanças e, se as coisas corressem mal, ficávamos com um espaço vazio, no coração de Lisboa, sem dinheiro e sem saber o que fazer.

Apesar dos riscos, sabíamos que tínhamos algo especial para oferecer. Eu já tinha experiência na área das massagens e a Doriscar, como médica, trazia uma perspetiva clínica. Encontrámos o ponto de ligação entre as nossas formações e percebemos que fazia falta um espaço acessível e acolhedor para quem vive, trabalha ou passa pelo centro de Lisboa e Porto à procura de um momento de bem-estar.

Montámos tudo com as nossas próprias mãos e com a ajuda de amigos: pintámos paredes, instalámos candeeiros, aperfeiçoámos cada detalhe, desde as maçanetas das portas até à decoração. Também fomos nós a contratar a equipa. Este projeto é mais do que um negócio. É fruto do nosso esforço e dedicação. Representa a nossa identidade e a nossa história. Acreditamos que o maior contributo para termos conseguido chegar tão longe, foi estarmos ambos envolvidos a cem por cento em cada etapa.

O que diferencia o vosso espaço de outros no setor de bem-estar e terapias? Como é que definem a filosofia da EcoMassage?

Na EcoMassage focamo-nos no bem-estar de cada pessoa. Para nós, cuidar do outro vai muito para além do aspeto físico, mas sim um compromisso com o equilíbrio entre corpo e mente. Integramos práticas sustentáveis em cada detalhe: desde o ambiente natural e acolhedor dos nossos espaços até à seleção criteriosa dos produtos que utilizamos. Pensamos em cada pormenor para minimizar o impacto ambiental: usamos produtos biológicos e os óleos exclusivos com um aroma agradável e um PH equilibrado são desenvolvidos especialmente para as suas massagens e asseguram que a pele é tratada com os ingredientes naturais mais puros, promovendo uma experiência de bem-estar genuína, consciente e sustentável. Tudo para que os nossos clientes saiam com mais qualidade de vida, seja ao nível da mente como do corpo.

A nossa filosofia baseia-se no profundo respeito pelo corpo e pela mente. Acreditamos que o bem-estar não se resume apenas a aliviar o stress ou às tensões físicas do momento, mas sim uma abordagem mais completa e personalizada, que atende às “queixas” e necessidades específicas de cada um. Assim, na EcoMassage, cada sessão é desenhada para promover o equilíbrio interno e proporcionar uma experiência de harmonia.

Como é que passaram de um primeiro espaço para três em tão pouco tempo? Como está a ser o feedback dos clientes?

É verdade. Foi realmente tudo muito rápido e somos muito gratos por isso. Desde a nossa primeira abertura em 2018, passámos por alguns obstáculos, como mencionámos anteriormente — incluindo a pandemia que ameaçou encerrar o nosso primeiro espaço —, no entanto, e graças à nossa determinação por sabermos que estava em causa perdermos tudo o que construímos, conseguimos manter o negócio e expandir para o Porto em 2020.

Sabemos que o nosso sucesso foi graças ao povo português que é muito recetivo, muito acolhedor. Existiram muitos portugueses a ajudarem-nos neste caminho e que tornaram companheiros e amigos, contribuindo que este projeto seja possível.

O feedback dos clientes tem sido crucial para o nosso crescimento. Desde o início que a nossa prioridade é entender as necessidades e expectativas de quem nos visita, porque acreditamos que um bom negócio constrói-se a partir dessa escuta ativa. Como mencionado anteriormente, cada sessão, cada detalhe, é ajustado com base nas experiências e sugestões dos nossos clientes, e é esse envolvimento que nos tem permitido alcançar um crescimento médio anual de 15% e expandir de forma sólida e natural.

O facto de serem um casal é uma vantagem para o sucesso do negócio? Porquê?

Sim, ser um casal traz vantagens para o nosso negócio. A confiança e a comunicação que temos entre nós, tornam o processo de tomada de decisões mais ágil e coeso. Acreditamos que a nossa cumplicidade nos ajuda a superar os desafios com uma resiliência que talvez fosse mais difícil alcançar sozinhos. Além disso, temos a mesma filosofia de vida que incorporámos no nosso projeto. Partilhamos uma visão comum sobre a importância do bem-estar e da sustentabilidade, tanto a nível profissional como pessoal.

Quais são os valores que pretendem transmitir com o vosso trabalho, tanto para os clientes como para os colaboradores?

No nosso trabalho, queremos transmitir valores como o bem-estar físico e mental, sustentabilidade e respeito pelo ambiente. Acreditamos que o equilíbrio entre corpo e mente é essencial para uma vida saudável e é isso que procuramos proporcionar aos nossos clientes em cada sessão. Para nós, cada momento deve ser uma oportunidade para a tranquilidade e reconexão connosco próprios. Aos nossos colaboradores, transmitimos a importância de cuidar e de mostrar empatia para com o outro, criando um ambiente de trabalho onde todos se possam sentir valorizados e motivados.

Que impacto esperam gerar na vida das pessoas que atendem e na comunidade que vos rodeia?

Esperamos gerar uma melhoria constante na vida das pessoas. O nosso objetivo é oferecer um serviço personalizado, em que cada tratamento, embora tenha uma base comum, é adaptado às necessidades específicas de cada cliente. Sem nos querermos repetir, queremos que cada pessoa que passe por estes espaços sinta que o cuidado atento e individual, contribui verdadeiramente para o seu bem-estar físico e emocional.

Quais são os próximos passos para a EcoMassage? Pensam em expandir para outras cidades em Portugal ou mesmo para outros países?

Como referimos, há seis anos nem imaginávamos que estaríamos aqui. Mais de 66 mil sessões depois e com já três espaços nos centros de Lisboa e Porto, o nosso objetivo é continuar a expandir o nosso conceito de bem-estar para alcançar ainda mais pessoas.

Estamos muito orgulhosos da diversidade cultural que temos, com clientes de mais de 110 nacionalidades, o que reflete a nossa vontade de chegar a um público global. No entanto, neste momento, estamos focados em consolidar a nossa presença nos espaços existentes. Queremos, acima de tudo, consolidar e melhorar as nossas terapias e essa é a razão pela qual temos investido tanto na formação especializada de todos os nossos colaboradores.

Que conselhos dariam a outros imigrantes ou empreendedores que querem começar um negócio em Portugal?

Acreditamos que as palavras de ordem são paciência e persistência. Construir algo do zero, especialmente num país novo, exige resiliência e uma visão clara do que se quer alcançar. No nosso caso, desde o início da EcoMassage que enfrentámos desafios diários, desde os processos burocráticos até à adaptação a um novo mercado. Mas deve-se encarar cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento e aprendizagem.

Outro conselho que damos é procurar conhecer melhor a cultura e o mercado locais. Portugal é um país aberto a novas ideias, mas é importante entender o que realmente ressoa com as pessoas, respeitando as suas tradições e preferências. Por exemplo, tivemos o cuidado de integrar os nossos conhecimentos de medicina tradicional com as preferências e necessidades dos nossos clientes, de forma a criar um serviço que faça sentido para eles.

Por fim, não ter medo de pedir ajuda e construir uma rede de contactos de outros na mesma situação. Demos e recebemos muito apoio de outros profissionais e empreendedores que fomos conhecendo ao longo da nossa jornada. Essa troca de ideias foi fundamental para o sucesso da EcoMassage. Ou seja, participar em redes de empreendedores e falar com pessoas que partilham desafios semelhantes oferece novas perspetivas e, muitas vezes, soluções inesperadas.

Ao olharem para trás, o que mais vos orgulha na vossa trajetória como casal e como empreendedores?

O que mais nos orgulha é a coragem de recomeçar juntos num país desconhecido e transformar esse início desafiante numa história de crescimento e realização. A EcoMassage nasceu de um sonho comum e ver o impacto positivo que tem na vida das pessoas é extremamente gratificante.

Que mensagem gostariam de deixar para quem enfrenta o desafio de recomeçar num novo país?

Tudo é possível com dedicação, trabalho e esforço. A nossa mensagem para quem enfrenta o desafio de recomeçar num novo país é simples: acreditem em vocês mesmos e no vosso propósito. Nunca deixem que os obstáculos definam os vossos limites. Mudar de país, recomeçar do zero e adaptar-se a uma nova língua e cultura são desafios, mas também podem ser vistos como oportunidades de crescimento, seja pessoal, seja profissional.

Como gostariam que a EcoMassage fosse lembrada pelos clientes e pela comunidade?

Gostaríamos que a EcoMassage fosse lembrada como um espaço de bem-estar, terapêutico e inclusivo, onde todos — sejam portugueses, imigrantes, turistas, jovens, trabalhadores, seniores, grávidas, desportistas ou casais — encontram um refúgio de equilíbrio e paz. Queremos ser reconhecidos pelo cuidado e dedicação com que recebemos cada cliente, proporcionando uma experiência única, que realmente contribua para o seu bem-estar e qualidade de vida.