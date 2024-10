Antes do final da década, a instituição pretende garantir que mais 300 milhões de mulheres tenham acesso às telecomunicações móveis e à internet, que 250 milhões a mais tenham acesso à proteção social e que o número de empresas criadas por mulheres aumente em 80 milhões.

O anúncio ocorreu no quarto dia das reuniões anuais do BM e do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington, Estados Unidos da América.

As mulheres "realizam uma parte significativa do trabalho informal" no mundo, destacou o presidente do banco, Ajay Banga, durante um seminário sobre o tema. "Se conseguirmos transformar o trabalho informal em trabalho de liderança e em trabalho ‘real’ (formal), de forma construtiva, poderemos abrir oportunidades significativas e um enorme potencial para o futuro."

O banco espera dar prioridade a investimentos que levem em consideração a igualdade de género.

Adicionalmente, o BM vai tentar cooperar com reguladores, entidades financeiras, incubadoras e fundos de investimentos privados para ampliar o acesso das mulheres ao financiamento para a criação de empresas.