A KnowBe4, responsável pela maior plataforma de simulações de phishing e formação de consciencialização em segurança do mundo, traz as 5 melhores dicas de cibersegurança para proteger os utilizadores finais contra uma variedade de fraudes que acontecem durante as festas de fim de ano.

Todos os anos, muitas pessoas são vítimas de fraudes durante este período. O FBI afirma que os dois principais golpes são: a falsa entrega e o não pagamento. Num golpe de falsa entrega, um comprador paga por bens ou serviços online, mas nunca recebe os artigos. Já no esquema de não pagamento, o vendedor faz o envio dos bens ou serviços, mas nunca recebe o pagamento.

De acordo com o relatório do Centro de Reclamações por Crimes na Internet dos Estados Unidos (IC3) 2020, os esquemas de não pagamento ou de falsa entrega custam às pessoas mais de 265 milhões de dólares.

Segue-se uma lista das principais dicas de cibersegurança para a temporada de festas de fim de ano:

1. Se o valor de um bem ou serviço parece bom demais para ser verdade, ou um item de alta procura ou difícil obtenção aparece como disponível num site desconhecido, seja muito cauteloso.

2. Verifique sempre o histórico e a reputação do vendedor ao fazer compras na internet, principalmente num site do qual nunca ouviu falar.

3. Ao realizar pagamentos, cuidado com vale-presente de serviços por terceiros. Caso escolha pagar pelas compras através de serviços online, como PayPal, é importante garantir que este meio de pagamento ofereça proteção ao comprador.

4. Certifique-se de não reutilizar a mesma senha em páginas diferentes e escolha uma combinação difícil de adivinhar. Os cibercriminosos sabem que, se conseguirem uma senha, é provável que ela funcione em outros locais.

Gestores de senhas são uma ótima ferramenta para armazenar essas informações de forma segura.

5. Habilitar a múltipla autenticação sempre que possível nas contas de e-mail, sites de compra e redes sociais é um passo extra muito positivo e que pode ser adotado pelos utilizadores para proteger melhor as suas contas.

"Uma das melhores formas de se manter seguro durante o fim de ano nem sequer está relacionada à alta tecnologia, tornando estes conselhos de fácil aplicação para qualquer um. Anotar estas 5 dicas simples é uma ótima maneira de assegurar que todos tenham um período de festas seguro", afirma Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4.

Para mais informações sobre proteção contra golpes durante as festas de final de ano, consulte o Kit gratuito da KnowBe4.