Ester João, 14 anos, perdeu 198 aulas, quase um terço do ano letivo 2019/20, por conta do tabu em torno da menstruação, que a impedia, entre outras coisas, de ir à escola no centro de Moçambique.

De uma família humilde, a adolescente, sem capacidade financeira para adquirir pensos convencionais, recorria durante o período menstrual a trapos que a mãe rasgava dos vestidos para a filha usar como pensos. Artigos de higiene íntima são caros e inacessíveis, sobretudo em zonas rurais como é a aldeia de Buzua, interior norte de Manica. Mas os trapos de pouco serviam e as alunas são motivo de troça, estigma e isolamento na escola e na comunidade, como as próprias relatam. "Esperava o período acabar para poder ir à escola", diz à Lusa Ester João, só que a espera custou-lhe a repetição do oitavo ano por excesso de faltas. Segundo vários tabus – mudam de região para região — a rapariga no estado menstrual não pode frequentar lugares públicos ou sequer encostar-se a colegas que não estejam na sua condição. A mulher não pode colocar sal nas refeições e nalguns locais nem pode confecioná-las, para não causar hérnias aos homens. Outra crença é de que o sangue menstrual, além de ser usado para rituais satânicos, quando é visto por homens pode tirar à mulher a faculdade de engravidar ou ter marido, que é tido como a principal razão para retração das adolescentes nas escolas durante a menstruação. Em média, por ano, 50 alunas em idade menstrual não terminavam o ano letivo no distrito de Tambara até 2019, número geralmente associado a fragilidades económicas das famílias, que não conseguiam ter trapos suficientes — depois de usados eram enterrados — ou comprar pensos descartáveis para cobrir o ano letivo. "O número de raparigas que não assistiam às aulas no período menstrual era muito maior" diz, em declarações à Lusa, Samisson Cumbuia, diretor distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Tambara. Uma iniciativa da organização não governamental Save The Children internacional está a tentar resolver o problema. Consiste na produção de pensos reutilizáveis, feitos à base de capulana — tecido tradicional africano –, toalhas de banho e costurados manualmente com agulha e linha. "Queremos reduzir os eventos que colocam as meninas fora do sistema de educação", diz, em declarações à Lusa, Ana Dulce Guizado, diretora da organização não-governamental (ONG) Save The Children em Manica. O programa ensina as raparigas a costurar os seus próprios pensos, com a ajuda de tutoras e enfermeiras que falam sobre a higienização e ensinam a produção de pensos a outras raparigas das suas aldeias. Em dois anos, o programa, que se estende até 2023, conseguiu ensinar a costurar e reter 1.947 raparigas dos 12 aos 24 anos nos quatro distritos de implementação: Manica, Macossa, Machaze e Tambara. "As pessoas não têm dinheiro para adquirir [pensos convencionais] e são poucas as lojas que têm este tipo de produto" diz à Lusa Julieta Dzingua, diretora distrital da Saúde. Lúcia Beca, 55 anos, faz uma demonstração do uso dos pensos tradicionais em mais uma sessão onde novas raparigas vão aprender a costurá-los. A matrona tutora tem a missão de desmistificar o "tabu" em torno da menstruação, acompanhada de uma enfermeira. Rosalina Sérgio dá o exemplo: está no seu segundo ano menstrual e nunca precisou de faltar à escola desde que passou a utilizar os pensos reutilizáveis. Outros desafios permanecem, refere Ana Dulce Guizado, como a dificuldade de algumas famílias até para ter material com que costurar, mas o projeto tenta dar resposta e levar matéria-prima até esses agregados familiares.